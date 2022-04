Xiaomi Mi Band 7 è pronta al lancio con il doppio della batteria

Probabilmente la nuova Xiaomi Mi Band 7 sarebbe uscita molto prima se non avessimo avuto un biennio di pandemia e la conseguente crisi dei chip. Lo fa notare il noto leaker @DCS, ovvero Digital Chat Station, sul social cinese Weibo dove annuncia l’arrivo imminente della nuova versione del fitness tracker. Peraltro l’uscita sarebbe abbinata anche al lancio di un nuovo telefono. Ma andiamo con ordine.

Sebbene non sia stata resa nota la data di uscita abbiamo però a disposizione alcuni dettagli tecnici, non ancora confermati ufficialmente, che ci danno il quadro di quali saranno le novità che troveremo a bordo della nuova Xiaomi Mi Band 7 rispetto alla versione del precedente Xiaomi Mi Band 6 (in foto). Innanzitutto ci sarà spazio per un display più grande e per una batteria più capiente, con capacità doppia rispetto alla versione precedente. Infine, l’integrazione del GPS, novità attesa da molti per liberarsi dello smartphone in quelle attività di fitness che richiedono il tracciamento della posizione.

Xiaomi Mi Band 7: come sarebbe

Al momento sappiamo che Xiaomi Mi Band 7 arriverà con molti miglioramenti. Ad esempio, dovremmo trovare un display più grande: se il modello attuale è dotato di uno schermo AMOLED da 1,56 pollici, il nuovo display di Xiaomi Mi Band 7 avrà una risoluzione di 192×490 pixel e supporterà anche la funzione di visualizzazione costante,l’Always-ON.

Da alcune notizie, tutte da confermare, sappiamo che Xiaomi Mi Band 7 avrà una batteria integrata da 250 mAh. Come riferimento, ricordiamo che Xiaomi Mi Band 6 presenta una batteria da 125 mAh. Pertanto, la nuova smartband dovrebbe fornire un’autonomia quasi doppia rispetto al modello attuale.

Inoltre, come anticipato, la novità più attesa sarà il GPS integrato: gli utenti potranno utilizzare il braccialetto per registrare i percorsi delle camminate e degli altri allenamenti all’aperto, senza doversi portare dietro lo smartphone.

Infine, Xiaomi Mi Band 7 includerà anche una funzione sveglia intelligente, per l’avviso impostato a 30 minuti prima della sveglia predefinita e supporta anche una modalità di risparmio energetico che può prolungare la durata della batteria.

Dobbiamo anche ricordare che Xiaomi Mi Band 6 ha una versione con NFC, ossia il protocollo che consente anche il pagamento contacless. Vedremo se sarà integrato sulla nuova versione del braccialetto Xiaomi Mi Band 7.

Xiaomi Mi Band 7: disponibilità e prezzi

Sebbene non sia stata resa nota ufficialmente la data di lancio, si sta facendo strada l’ipotesi che il nuovo Xiaomi Mi Band 7 possa essere presentato insieme allo smartphone Xiaomi 12 Ultra. Secondo le ultime indiscrezioni, il telefono dovrebbe arrivare nei negozi il 10 maggio quindi, probabilmente, la Mi Band 7 sarà annunciata tra un paio di settimane in Cina.

Rispetto alla tempistica di arrivo sul mercato europeo, e dunque italiano, dovremmo attendere ancora qualche mese in più. Riguardo al prezzo, ricordiamo che la versione Xiaomi Mi Band 6 NFC è attualmente in vendita a un prezzo di listino di 54,99 euro, ma il prezzo normalmente praticato è sempre una decina di euro più basso.