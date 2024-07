Fonte foto: Amazon

Senza alcun annuncio ufficiale da parte di Xiaomi, la Xiaomi Smart Band 9 è stata ufficializzata direttamente da Amazon. La nuova generazione della smartband di Xiaomi ha ora una sua pagina sullo store italiano, anche se, al momento, non è possibile completare l’acquisto (ma si può aggiungere il prodotto alla lista desideri).

La pagina Amazon del dispositivo, oltre a confermare il design, ha svelato anche alcune specifiche tecniche oltre alle prime immagini di una delle colorazioni.

Xiaomi Smart Band 9: caratteristiche

La Xiaomi Smart Band 9 rappresenta un’evoluzione diretta del modello precedente, Xiaomi Smart Band 8, sia in termini di hardware che di design. Anche se la scheda tecnica non è ancora disponibile, Amazon ha già anticipato alcuni dettagli (poi rimossi dalla pagina del prodotto nelle ore successive la pubblicazione).

Le novità principali dovrebbero essere due: il display AMOLED da 1,62 pollici e 490×192 pixel dovrebbe ora raggiungere una luminosità di picco di 1.200 nit, raddoppiando il valore del modello precedente e garantendo una migliore visualizzazione all’aperto, in contesti molto luminosi.

Un’altra novità dovrebbe riguardare la batteria, con capacità maggiore. La nuova Xiaomi Smart Band 9, infatti, dovrebbe avere una batteria da 233 mAh, con un incremento significativo rispetto ai 190 mAh della batteria della Smart Band 8 che potrebbe tradursi in un sostanziale aumento dell’autonomia.

La maggiore luminosità del display e il passo avanti in termini di autonomia, unite a un prezzo che, come vedremo di seguito, continuerà a essere accessibile, rappresentano buoni motivi per i tanti utenti che hanno una Smart Band 8 o un modello precedente per effettuare l’upgrade alla nuova versione.

La smartband di Xiaomi sarà in grado di collegarsi a smartphone Android e iPhone sfruttando il Bluetooth 5.4 e potrà sincronizzarsi con il dispositivo per la visualizzazione delle notifiche sullo schermo.

Non mancheranno varie funzionalità legate al monitoraggio dell’allenamento e di vari parametri della salute. Ci sarà anche il tracciamento del sonno oltre che del ciclo mestruale. Non è chiaro se la versione europea della smartband avrà o meno il chip NFC.

Xiaomi Smart Band 9: prezzo e disponibilità

Al momento, la Xiaomi Smart Band 9 risulta non disponibile. Nelle prime ore dopo la pubblicazione sullo store, però, Amazon aveva anticipato sia il prezzo che la data di uscita della smartband che dovrebbe arrivare sul mercato italiano con un prezzo di listino di 39,99 euro. Secondo quanto rivelato da Amazon, inoltre, la data di uscita è fissata per il prossimo 19 di agosto 2024.

Xiaomi non ha ancora confermato questi dati. Un annuncio ufficiale sulla distribuzione in Italia della nuova smartband potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni. Al momento, la Xiaomi Smart Band 9 è presente su Amazon, con la colorazione Glacier Silver, ma non è acquistabile. È comunque possibile aggiungere il dispositivo alla lista desideri, raggiungendo la pagina del prodotto dal box qui di sotto, per completare l’acquisto successivamente.