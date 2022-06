Xiaomi 12 Ultra arriva a luglio con batteria e fotocamere da vero top

Lo Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare a luglio. La notizia, tutta da confermare, arriva dal leaker @DCS, ovvero quel Digital Chat Station tanto attivo su Weibo e solitamente abbastanza preciso, che sul suo profilo annuncia la presunta data di uscita del nuovo cameraphone. D’altronde lo Xiaomi 12 Ultra è un telefono attesissimo da diversi mesi, da quando sono stati presentati gli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro che hanno chiuso in bellezza il 2021.

Lo Xiaomi 12 Ultra come anticipato si propone come cameraphone, ossia un telefono che punta tutto su un comparto fotocamere decisamente potente. La fotocamera principale dal diametro di circa 1 cm e mezzo e da 200 MP a firma Leica con supporto agli 8K. La partnership tra Xiaomi e il brand tedesco è stata annunciata qualche mese da un comunicato stampa ufficiale. La scheda tecnica viene poi completata da un display firmato Samsung con frequenza di aggiornamento da 165 Hz e ricarica rapida da 100 W anche se c’è chi sostiene che potrebbe arrivare anche a 200 W. Neanche a dirlo, il prezzo previsto per questo concentrato di tecnologia non è per nulla basso.

Xiaomi 12 Ultra: come sarebbe

Xiaomi 12 Ultra è un telefono generoso sotto tutti i punti di vista e con una scheda tecnica spinta ai massimi livelli 2022. Si parte dal processore a bordo dello smartphone, top di gamma, ossia il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm, che arriva direttamente dalle fonderie TSMC ed è in produzione da pochissimi mesi. Il taglio delle memorie potrebbe toccare i 12/256 GB anche se mancherebbe la possibilità di espandere ulteriormente la memoria.

Il vero punto di forza dello Xiaomi 12 Ultra è rappresentato dal comparto delle fotocamere, soprattutto per la qualità dei sensori. Come anticipato sul retro trova posto un sensore da 200 MP (quasi certamente il Samsung Isocell HP1) abbinato a un sensore da 48 MP con un teleobiettivo 5x e una fotocamera ultra grandangolare sempre da 48 MP.

Il display sarebbe un AMOLED e la batteria da 5000 mAh supporterebbe la ricarica rapida da 100 W anche se qualcuno sostiene che potrebbe arrivare a 200 W.

Xiaomi 12 Ultra: prezzo e disponibilità

Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere presentato ufficialmente a luglio in Cina, per poi arrivare nei mesi successivi sul resto dei mercati, incluse Europa e Italia.

Trattandosi di un telefono top di gamma, con caratteristiche tecniche decisamente elevate, sappiamo già che difficilmente sarà disponibile ad prezzo di listino più basso di quello del suo predecessore, lo Xiaomi Mi 11 Ultra lanciato sul mercato a 1.399 euro.