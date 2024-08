Xiaomi Smart Band 9 disponibile in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha presentato ufficialmente la Smart Band 9, il nuovo wearable che punta tutto su un design compatto, un utilizzo semplice e immediato e un prezzo davvero accessibile adatto a tutte le tasche.

Molte le affinità col precedente modello, arrivato sul mercato più di un anno fa, ma ci sono anche alcune interessanti novità come un display con una maggiore luminosità e una maggiore autonomia. Migliora anche l’accuratezza nelle misurazioni dei parametri vitali che, secondo l’azienda produttrice, sono del 16% più precise rispetto al precedente modello.

Xiaomi Smart Band 9: scheda tecnica

Xiaomi Smart Band 9 ha un corpo in metallo che misura 46,53×21,63×10,95 mm per un peso di 15,8 grammi senza cinturino. Il cinturino è in TPU (poliuretano termoplastico), un materiale molto flessibile, morbido e resistente.

Il display è un AMOLED touch che misura 1,62 pollici, ha una risoluzione 192×490 pixel, frequenza di aggiornamento a 60 Hz e una luminosità di picco di 1.200 nit che grazie al sensore per il rilevamento della luce ambientale viene regolata in automatico dal device.

Inoltre, grazie agli oltre 200 quadranti diversi è possibile personalizzare al meglio lo schermo adattandolo facilmente al proprio stile. È anche possibile scegliere come sfondo una delle foto dalla galleria

Questa smart band consente di controllare la frequenza cardiaca, la respirazione e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Non mancano le opzioni per il controllo della qualità del sonno, dei livelli di stress dell’utente e quelle per la salute della donna, per le quali bisogna inserire manualmente i dati relativi all’ultimo ciclo mestruale.

Molte anche la funzionalità per il fitness con più di 150 attività sportive monitorabili tra le quali: corsa, camminata, nuoto e altri sport acquatici (il dispositivo è resistente fino a 5 ATM), ciclismo, boxe e molto altro ancora.

Tramite l’orologio è anche possibile vedere le notifiche dello smartphone, gestire la riproduzione musicale, vedere i promemoria degli eventi e i dati del meteo.

Per gestire le funzionalità appena descritte e per vedere i dati raccolti si può collegare la smart band allo smartphone tramite Bluetooth e utilizzare l’app Mi Fitness. La batteria ha una capacità 233 mAh per un’autonomia di circa 21 giorni con un utilizzo normale. Per una ricarica completa è necessaria circa 1 ora.

Infine, Xiaomi Smart Band 9 è compatibile con device con Android 8 o versioni superiori e iOS 12 o versioni superiori.

Xiaomi Smart Band 9, prezzo e disponibilità

Xiaomi Smart Band 9 è già disponibile sul sito ufficiale di Xiaomi al prezzo suggerito di 39,99 euro con la possibilità di scegliere il cinturino in una delle colorazioni disponibili tra: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose o Arctic Blue. Per chi volesse sono disponibili anche altri cinturini da acquistare separatamente.