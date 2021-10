Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva in Italia: pagamenti contactless per tutti

Arriva finalmente in Italia la variante con chip NFC di Xiaomi Mi Smart Band 6, probabilmente la smart band più amata al mondo giunta alla sesta generazione. Era stata annunciata a settembre, ma i fan del pratico gadget di Xiaomi hanno dovuto attendere qualche settimana affinché fosse disponibile all’acquisto.

Adesso lo è, e con l’aggiunta del chip NFC Xiaomi Mi Smart Band 6 si fa un prodotto ancor più interessante di quanto non fosse in precedenza. La formula dell’accessorio da polso più amato è nota: dimensioni compatte, autonomia pressoché infinita per gli standard attuali, ottime possibilità di monitoraggio delle attività più comuni, e un prezzo che è stato spesso (e lo è ancora) di fatto stracciato. Quindi alle classiche possibilità offerte da tutte le Mi Band di Xiaomi, con Mi Smart Band 6 NFC si guadagna l’opportunità di pagare in modalità contactless semplicemente avvicinando il polso al Pos. Ecco i dettagli e quanto costa.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, come funziona

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC rispetto all’unica variante finora arrivata in Italia ha una notevole differenza, cioè la presenza del chip NFC. Per chi non lo sapesse, questo può tornare utile in diversi frangenti, tra i quali il più importante, e forse anche il più sfruttabile oggi, è quello di poter effettuare pagamenti contactless tramite Pos senza tirar fuori lo smartphone, il portafogli o le banconote.

Il tutto è reso possibile dalla partnership avviata con Nexi, realtà tutta italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione. C’è un’app (gratuita) che agevola la pratica, ed è possibile che più di qualcuno la conosca già: è Yap, app di Nexi per i pagamenti dai dispositivi mobili. Inoltre, “in anteprima esclusiva per un mese, i clienti delle 150 Banche Partner della PayTech, potranno effettuare pagamenti con Mi Smart Band 6 NFC in tutti i negozi dotati di un POS contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia", si legge nel comunicato.

Per attivare il servizio di pagamento bisogna scaricare sullo smartphone l’app Xiaomi Wear, associare la Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC e in pochi passaggi registrare la propria carta di pagamento.

Per il resto, le caratteristiche di Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sono le medesime della versione priva di chip NFC. Tra le più rilevanti ci sono un display con tecnologia AMOLED da 1,56 pollici, un’autonomia da 14 giorni, la possibilità di registrare gli allenamenti di oltre 30 tipologie differenti, la rilevazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dei cicli di sonno. Inoltre la Mi Smart Band 6 NFC è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, per cui è ideale anche per nuotare.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, quanto costa

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è già disponibile all’acquisto su Amazon. In Italia tramite i canali ufficiali è a listino per 54,99 euro, ma Amazon ha deciso di offrirla subito per appena 43 euro (-11 euro, -20%).

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – Con chip per i pagamenti contactless