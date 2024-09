Fonte foto: Xiaomi

A distanza di più di un mese dal debutto ufficiale in Italia, la gamma di Xiaomi Smart Band 9 si espande con il lancio della nuova versione Titan Grey, già acquistabile sul mercato italiano. Rispetto al modello lanciato ad agosto, non ci sono novità tecniche ma la smartband si rinnova con un nuovo look e una variante cromatica che va ad affiancarsi a quelle già disponibili, mettendo a disposizione degli utenti 5 opzioni diverse.

Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9: caratteristiche tecniche

La Xiaomi Smart Band 9 è la nuova generazione di uno dei modelli di maggior successo della gamma Xiaomi che, con le generazioni precedenti, ha ottenuto ottimi risultati di vendita, in Italia e in diversi altri mercati mondiali. La nuova versione introduce diverse novità, con un display più luminoso e sensori più precisi.

La scheda tecnica della Xiaomi Smart Band 9 include un display AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione di 192 x 490 pixel e luminosità massima raddoppiata (il pannello arriva fino a 1.200 nit) rispetto alla generazione precedente, in modo da poter garantire una visibilità nettamente superiore anche all’aperto e in contesti molto luminosi.

Il display è personalizzabile con oltre 200 quadranti e il refresh rate è di 60 Hz. La scocca è in lega di alluminio. La smartband integra una batteria da 233 mAh. Si tratta di una capacità sufficiente a garantire (secondo i dati forniti dall’azienda) fino a 21 giorni di autonomia. Con la funzione Always On, l’autonomia è, invece, di 9 giorni. Per una carica completa della batteria, invece, servono circa 61 minuti.

La Xiaomi Smart Band 9 è utilizzabile in abbinamento a smartphone Android (8.0 o versioni successive) e iPhone (con iOS 12.0 o versioni successive). Il collegamento avviene tramite Bluetooth 5.4 e gli utenti possono gestire le funzionalità della smartband e monitorare i dati raccolti dal dispositivo tramite l’app Mi Fitness.

La smartband resiste fino a 5 ATM ed include vari sensori per il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco (più accurato del 16% rispetto alla generazione precedente), dei livelli di SpO2, della salute femminile e dell’allenamento (con oltre 150 attività sportive riconosciute). La Smart Band 9 misura 46,53 x 21,63 x 10,95 mm e ha un peso di 15,8 grammi, senza cinturino.

Xiaomi Smart Band 9: prezzo

La Xiaomi Smart Band 9 è già disponibile in Italia dallo scorso mese di agosto, con un prezzo di listino di 39,90 euro. Alle quattro colorazioni disponibili in precedenza (Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Arctic Blue) si aggiunge ora la nuova versione Titan Grey (in foto), per il momento acquistabile solo tramite lo store ufficiale Xiaomi. Le altre varianti della smartband, invece, sono disponibili su Amazon.