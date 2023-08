Xiaomi, la friggitrice ad aria smart a un prezzo mai visto prima: offerta spaziale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

La friggitrice ad aria sta diventando un "must have" nella cucina degli italiani e delle italiane. Questo piccolo elettrodomestico ha conquistato in pochissimo tempo il cuore di migliaia di persone e i motivi sono tanti: il prezzo è abbordabile, è facile da utilizzare e puoi cucinare tante pietanze differenti in pochissimi minuti. Parlavamo del prezzo: vista la tanta concorrenza è normale trovare modelli performanti in offerta e con sconti mai visti prima. Come nel caso della Xiaomi Mi Smart Air Fryer, disponibile oggi con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo sotto gli 80€. Una promo da non lasciarsi scappare: la puoi portare con te anche nella casa per le vacanze.

Perché parliamo di modello performante? Molto semplice: questa friggitrice ad aria Xiaomi presenta diverse caratteristiche tecniche interessanti. Ad esempio, la puoi controllare da remoto tramite l’app oppure utilizzando lo schermo LED presente frontalmente, offre tante modalità di cottura (puoi utilizzarla anche per preparare lo yogurt oppure per essiccare la frutta) e infine è anche facile da pulire. Sull’app per lo smartphone trovi anche tante ricette facili per cucinare velocemente tanti piatti differenti.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L: caratteristiche tecniche e vantaggi

Vediamo quali sono le caratteristiche tecniche e i vantaggi di questa friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L. Partiamo col dire che consente di cucinare con meno olio e quindi con meno calorie. I piatti sono ugualmente gustosi, ma anche più salutari. Il merito è anche delle dimensioni compatte che permettono di far circolare velocemente il calore e di cucinare uniformemente qualsiasi pietanza. La Xiaomi MI Smart Air Fryer è anche un dispositivo multifunzione: oltre a cucinare, permette di preparare lo yogurt, di essiccare la frutta o di utilizzare la funzione microonde.

Rispetto a tantissime altre friggitrice ad aria, questo modello di Xiaomi è anche intelligente. Cosa vuol dire? Che possiamo controllarlo da remoto tramite l’applicazione per lo smartphone o con l’assistente vocale. Possiamo decidere la modalità di cottura, impostare l’orario e anche consultare il ricettario per scegliere cosa mangiare. Grazie alla pianificazione intelligente fino a 24 ore puoi scegliere l’orario di accensione della friggitrice ad aria in modo da trovare un piatto caldo appena arrivate a casa.

Le dimensioni della friggitrice ad aria sono piuttosto contenute ed è pensata per al massimo tre persone. Il cestello è rivestito di un materiale antiaderente resistente all’usura ed è anche facile da pulire. Tutto il grasso in eccesso si accumula nella parte bassa del cestello e lo puoi aspirare facilmente alla fine della cottura.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L: prezzo e offerte Amazon

Funzionalità avanzate, la possibilità di controllarla da remoto e da oggi anche un prezzo super. La friggitrice ad aria di Xiaomi è in offerta a un prezzo di 79€, con uno sconto del 34%. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che puoi trovare per un elettrodomestico con queste caratteristiche. La disponibilità è immediata e la ricevi a casa in pochissimo tempo grazie alla consegna rapida Amazon. Per il reso hai 30 giorni di tempo.

