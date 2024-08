Xiaomi Pad 6s Pro, un top di gamma a un prezzo eccezionale

Fonte foto: Xiaomi

I tablet di fascia alta sono dispositivi più che interessanti, ottimi sia per la produttività a tutti i livelli che per l’intrattenimento quotidiano tra streaming, navigazione sul web e videogiochi.

Si tratta, insomma, di una validissima alternativa a un notebook, con un comparto hardware dalle grandi potenzialità dentro un device dalle dimensioni ridotte, la soluzione ottimale per lavorare in mobilità riducendo al minimo l’ingombro.

Tra i prodotti più interessanti in questa fascia di prezzo, abbiamo lo Xiaomi Pad 6s Pro, uno dei top di gamma dell’azienda cinese caratterizzato da un ottimo processore Qualcomm, uno schermo di dimensioni generose ma non esagerate e una grandissima autonomia¸ perfetta per chi passa molte ore fuori casa e non sempre ha a disposizione una presa di corrente.

Con le offerte Amazon, il prezzo di questo device scende sotto i 530 euro un’occasione che non capita di frequente e che bisogna cogliere al volo.

Xiaomi Pad 6s Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/256 GB

Xiaomi Pad 6s Pro: scheda tecnica

Xiaomi Pad 6s Pro ha uno schermo IPS LCD da 12,4 pollici, con risoluzione 3K (3.048×2.032 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e 900 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5 che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il device è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light che attesta basse emissioni di luce blu, TÜV Rheinland Circadian Friendly che attesta un basso impatto sugli occhi durante l’utilizzo del device e TÜV Rheinland Flicker Free, con il tablet che autoregola la luminosità del display in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore scelto da Xiaomi è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato per questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP e trova posto su uno dei lati più lunghi del dispositivo.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’NFC (da utilizzare esclusivamente per il trasferimento di file), l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende sei speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 10.000 mAh con ricarica rapida cablata a 120 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia HyperOS.

Xiaomi Pad 6s Pro: l’offerta Amazon

Xiaomi Pad 6s Pro ha un prezzo di listino tramite venditori di terze parti di 599,90 euro con l’offerta Amazon, però, si può portare a casa questo tablet a 529,99 euro (-12%, -69,91 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe convincere gli indecisi a fare questo passo.

