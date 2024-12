Redmi Pad Pro, con l'offerta di Natale arriva al minimo storico

Fonte foto: Redmi

Natale è alle porte e per tutti coloro che devono acquistare ancora gli ultimi regali, la soluzione migliore è correre su Amazon e lasciarsi tentare da una delle molte offerte sull’e-commerce.

Tra queste, spicca sicuramente quella per il Redmi Pad Pro, un tablet di fascia intermedia con un comparto hardware estremamente versatile ottimo sia per l’intrattenimento che per la produttività leggera che per le prossime ore può essere acquistato a poco meno di 250 euro; uno sconto davvero da non lasciarsi scappare e che porta questo device al minimo storico.

Redmi Pad Pro – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 6/128 GB

Redmi Pad Pro: scheda tecnica

Redmi Pad Pro ha un display IPS LCD che misura 12,1 pollici, ha una risoluzione 2,5 K (2.560×1.600 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3. Inoltre il device è pienamente compatibile con le smart pen, permettendo all’utente di disegnare o di prendere appunti a mano libera.

Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light perché ha basse emissioni di luce blu, TÜV Rheinland Flicker-Free, perché è in grado di eliminare gli sfarfallii, TÜV Rheinland Circadian Friendly, perché può l’intensità della luce e la temperatura del colore in base ai momenti della giornata per simulare le caratteristiche della luce naturale.

Il processore scelto da Redmi è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibili acquistando una scheda microSD esterna.

Il comparto fotografico è composto da sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale posta sempre da 8 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, favorendone l’utilizzo in orizzontale.

Tra le connessioni ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 2.0 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Davvero interessante il sistema audio che comprende quattro speaker compatibili con Dolby Atmos e certificati Hi-Res Audio e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 10.000 mAh con ricarica cablata da 33 W. Il sistema operativo, infine, è Android 14 con interfaccia utente Xiaomi HyperOS.

Redmi Pad Pro: l’offerta su Amazon

Il Redmi Pad Pro ha un prezzo di listino è di 329,90 euro ma approfittando dell’ottima offerta Amazon è possibile portare a casa questo tablet a 249,90 euro (-24%, -80 euro), uno sconto decisamente ben gradito che consente di risparmiare molto su un buon dispositivo che, a questo prezzo, può diventare un regalo di Natale che difficilmente passerà inosservato.

Redmi Pad Pro – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 6/128 GB