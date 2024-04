Xiaomi Pad 6s Pro, con l'offerta Amazon arriva al minimo storico

Fonte foto: Xiaomi

Il mercato dei tablet di fascia alta è ricco di ottimi dispositivi, caratterizzati da specifiche tecniche elevate e prezzi non proprio alla portata di tutti.

Del resto, si parla di strumenti che sono quanto di più simile a un notebook, garantendo però un design compatto ed estremamente portatile, ottimi dunque per chi passa molte ore fuori casa (per studio o per lavoro) e non vuole rinunciare ad avere tra le mani un device potente e affidabile.

Tra i migliori prodotti in questa categoria, spicca sicuramente Xiaomi Pad 6s Pro, il top di gamma dell’azienda cinese che, grazie alle offerte Amazon, può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile che per la prima volta scende sotto i 600 euro toccando il minimo storico.

Xiaomi Pad 6s Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/256 GB

Xiaomi Pad 6s Pro: scheda tecnica

Xiaomi Pad 6s Pro ha uno schermo IPS LCD che misura 12,4 pollici, ha una risoluzione 3K (3.048×2.032 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco a 900 nit. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light che certifica basse emissioni di luce blu, la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly che attesta un basso impatto sugli occhi degli utenti nell’utilizzo del device e la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, con il tablet che è in grado di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano per questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere a bordo, con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP ed è posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet.

Tra le opzioni di connettività ci sono il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC (solo per il trasferimento di file), l’USB-C 3. e le varie tecnologie i per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da sei speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria è da 10.000 mAh con ricarica rapida via cavo a 120 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia HyperOS.

Xiaomi Pad 6s Pro: l’offerta Amazon

Xiaomi Pad 6s Pro è un vero top di gamma e garantisce all’utente un comparto hardware potente e pronto a soddisfare qualsiasi sua esigenza, dalla produttività all’intrattenimento.

Molto interessante la presenza di un processore Qualcomm, punto di riferimento dei device di fascia alta di precedente generazione, che ancora oggi è un chip dalle grandi potenzialità.

Più che ottima anche l’autonomia che grazie a una batteria molto capiente garantisce diverse ore di utilizzo. In caso la batteria stia per esaurirsi con la ricarica rapida è possibile caricare completamente il tablet in appena 35 minuti.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 699,99 euro, non proprio contenuto ma sicuramente giustificabile dalla scheda tecnica di cui sopra. Con l’offerta Amazon, però, il prezzo scende a 599,99 euro (-14%, -100 euro) uno sconto davvero ottimo che rende un po’ più accessibile questo tablet.

