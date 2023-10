Redmi 12C, prezzo shock: solo oggi lo paghi la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

La due giorni della Festa delle Offerte Prime è ufficialmente finita, ma la coda lunga delle promo ancora no. Spulciando bene il sito di e-commerce ancora si trovano sconti eccezionali per alcuni prodotti selezionati. E uno di questi dispositivi lo trovi in questo nostro articolo. Stiamo parlando del Redmi 12C, uno smartphone Xiaomi economico che oggi trovi a un prezzo incredibile. Grazie allo sconto del 44% il prezzo crolla al minimo storico e lo paghi solamente poco più di 110€. Un prezzo da smartphone entry-level, ma la scheda tecnica di questo dispositivo racconta tutt’altro. A tutti gli effetti è un ottimo medio di gamma.

Per capirlo basta poco, basta scorrere velocemente la scheda tecnica e ci accorgiamo che le componenti scelte da Xiaomi sono tra le migliori disponibili sul mercato per questa fascia di prezzo. A partire dall’ampio display immersivo ricco di dettagli e che offre anche la modalità di lettura per non appesantire troppo gli occhi. Ottimo anche il processore che supporta qualsiasi applicazione e la batteria da 5.000mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E per gli amanti delle foto c’è anche un sensore principale da 50MP. Difficile trovare di meglio a così poco.

Redmi 12C

Redmi 12c: la scheda tecnica

Il prezzo potrebbe trarre in inganno. Il Redmi 12C non è uno smartphone che vale solamente 110€. E ce lo dimostra la scheda tecnica. Il telefono offre molto più di quanto lo paghi e per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Lo smartphone di Xiaomi è dotato di un ampio display da 6,71" ad alta risoluzione con modalità lettura che permette di non affaticare troppo gli occhi anche dopo un utilizzo intenso. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Helio G85, supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD). Quanto basta per utilizzare tutte le tue app preferite e per avere scattare tutte le immagini che vuoi.

A proposito di immagini. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da ben 50MP e da un obiettivo selfie da 5MP. Grazie al supporto all’HDR, alla modalità notte e all’aiuto dell’intelligenza artificiale, la qualità degli scatti e dei video è sempre molto elevata. Non è al livello dei cameraphone, ma costa anche molto meno rispetto a questi dispositivi.

Uno degli aspetti più importanti in uno smartphone di questo tipo è la batteria e sotto questo punto di vista il Redmi 12C non delude. Trovi una batteria da 5.000mAh che copre fino a due giorni con un utilizzo normale. Il sensore per le impronte digitali è posizionato nella parte posteriore. Lo smartphone è dotato anche di jack audio da 3,5mm e ha la radio FM integrata.

Redmi 12C in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta shock per questo smartphone Xiaomi economico. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 111,31€, con uno sconto di ben il 44% rispetto a quello di listino. Praticamente lo paghi la metà e risparmi quasi 90€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che attivi in fase di check-out. Il telefono viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna a casa devi aspettare solamente pochi giorni. Per effettuare il reso hai a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

