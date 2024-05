Xiaomi, questo è lo smartphone da comprare oggi: costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Spendere centinaia e centinaia di euro in smartphone di primissima fascia non è sempre una necessità. O, quanto meno, non lo è per tutti: una grandissima fetta di utenti, infatti, preferisce optare per dispositivi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

E, in questa categoria, il Redmi Note 12 ha ben pochi rivali. La scheda tecnica di buon livello lo rende perfetto per un utilizzo quotidiano: lavoro, svago e divertimento a portata di mano a un prezzo decisamente interessante. Grazie allo sconto top garantito da Amazon, infatti, è più economico che mai: un prezzo piccolissimo per un dispositivo che non ha nulla da invidiare a smartphone decisamente più costosi. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon, basta cliccare su questo link.

Xiaomi Redmi Note 12

Prezzo stracciato per lo smartphone Xiaomi: quanto costa

Acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 non è mai stato conveniente così come oggi. Lo smartphone del produttore cinese è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e il prezzo che crolla al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandolo adesso lo si paga appena 133,00 euro contro i 190 euro del listino. In questo modo si risparmiano quasi 60 euro.

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display di altissimo livello; un processore efficace ed efficiente; una batteria grazie alla quale non ci si dovrà preoccupare troppo di trovarsi improvvisamente "a piedi". Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche tecniche di rilievo dello Xiaomi Redmi Note 12. Lo smartphone low cost del produttore cinese ha tutto ciò che cerchi in un dispositivo ottimo per l’utilizzo giornaliero.

Lo schermo AMOLED da 6,67 pollici garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità esterna (anche se esposto alla luce diretta del sole) e un’esperienza visiva globale di altissimo livello. Le immagini e i colori saranno realistiche come non mai, grazie a una gamma di colori estremamente ampia, ai neri profondi e al contrasto elevato.

All’interno del guscio trova spazio il SoC Snapdragon 4 Gen 1, un processore octa-core estremamente performante e parsimonioso sotto il punto di vista dei consumi. A supportarlo troviamo 4 gigabyte di RAM, più che sufficienti per eseguire anche le app più esigenti.

La fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/2.4 permette di realizzare scatti eccellenti con qualunque condizione di luminosità, anche di notte. In questo caso entra in gioco anche il SoC, che impiega avanzati algoritmi per ottimizzare le immagini in tempo reale.

La batteria da 5.000 mAh, come detto inizialmente, assicura un’autonomia prolungata: arriverai a fine giornata con carica residua senza troppi problemi. E con la ricarica veloce, otterrai ore di utilizzo aggiuntivo collegandolo appena pochi minuti alla presa della corrente.

Xiaomi Redmi Note 12