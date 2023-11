Xiaomi, questo robot aspirapolvere oggi costa pochissimo: affare del giorno

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

,L’aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum E12 è un elettrodomestico perfetto per le pulizie domestiche, gestibile tramite app e che è possibile comandare a voce con Alexa o Google Home. Funge anche da lavapavimenti con tre livelli di regolazione dell’acqua. Molto potente e capace di aspirare qualsiasi residuo di polvere presente sul pavimento. Design slim e dimensioni ridotte, non occupa spazio anche quando non lo si usa. Dotato di straordinaria intelligenza, riesce ad aggirare gli ostacoli o a scavalcare quelli di piccole dimensioni, quindi non lo troverai mai bloccato da oggetti a terra o tappeti.

Oggi ottieni questo alleato per le pulizie domestiche a un prezzo incredibile, grazie allo sconto del 38% che lo fa scendere al minimo storico e permette di risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. A meno di 150€ è difficile trovare di meglio e acquistandolo oggi fai un super affare, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio di Cofidis.

Xiaomi Robot Vacuum E12

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Robot Vacuum E12: le caratteristiche tecniche

Intelligenza e potenza. Queste, in estrema sintesi, sono le due caratteristiche principali di questo aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum E12. Infatti, per quanto concerne la potenza, la ventola di aspirazione da 4.000 Pa offre una pulizia efficace già in una sola passata. L’aspirazione è anche regolabile in 4 livelli, in base al tipo e alla quantità di sporcizia da rimuovere. Ottima la durata della batteria, che in modalità standard raggiunge i 110 minuti e permette di pulire tutta la casa senza problemi per quasi 2 ore. Molto comoda la funzione di pulizia assistita multidirezionale, che permette di raggiungere anche gli angoli più difficili. Xiaomi Robot Vacuum E12 non conosce ostacoli, grazie al percorso di pulitura a zigzag e i sensori integrati che rivelano l’eventuale presenza di scale, gradini e ostacoli. Così da non cadere giù o rimanere bloccato.

Xiaomi Robot Vacuum E12 funge anche da lavapavimenti: è dotato di serbatoio dell’acqua con 3 diversi livelli di flusso in base alla tipologia di pavimento. Si gestisce comodamente da smartphone, basta scaricare l’app gratuita Xiaomi Home. Puoi programmare l’orario di partenza del robot e quali stanze pulire. È possibile comandarlo a voce con Google Home e Amazon Alexa.

Xiaomi Robot Vacuum E12: prezzo e offerte

Un’offerta lowcost da cogliere al volo. Oggi trovi lo Xiaomi Robot Vacuum E12 in offerta a 149,99€ con uno sconto del 38% che lo fa scendere al minimo storico. Il risparmio è di quasi 100€. Puoi anche pensare di regalarlo per Natale, visto che la restituzione è stata prolungata da Amazon fino al 31 gennaio. Molto comodo anche il pagamento tramite finanziaria Cofidis, che ti consentirà di pagarlo a rate. Insomma, un’occasione da non perdere, anche perché lo riceverai subito a casa.

Xiaomi Robot Vacuum E12