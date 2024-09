Xiaomi TV Max 2025, in arrivo due nuove smart TV davvero enormi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha presentato le nuove smart TV della serie TV Max 2025, composta da due modelli: la Xiaomi TV Max 100 2025, con pannello da 100 pollici e la Xiaomi TV Max 85 2025, con pannello da 85 pollici (in foto).

Si tratta di due Google TV davvero gigantesche che arriveranno prossimamente sul mercato con un buon set di funzionalità ma, soprattutto, a un prezzo davvero interessante, cosa non scontata per due televisori di queste dimensioni.

Xiaomi TV Max 100 2025 e TV Max 85 2025: scheda tecnica

Le smart TV della serie TV Max di Xiaomi hanno entrambe schermi QLED con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz. Tutti i modelli sono anche compatibili con il Dolby Vision, l’HDR10+ e l’HLG (Hybrid Log Gamma).

Come dice il nome stesso, l’unica differenza tra queste due smart TV sta nelle dimensioni dei pannelli, entrambi giganteschi, e disponibili nei tagli da 85 e 100 pollici.

Il colosso della tecnologia cinese non specifica il processore in dotazione ma sappiamo che è un quad-core (con core Cortex-A73) a cui si affianca GPU Mali-G52 MC1. Non manca nemmeno un motore per le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che entra in gioco per migliorare la resa visiva delle immagini e aiutare l’utente nell’utilizzo del televisore.

A questo si aggiungono anche 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Google TV che permette a questi due apparecchi di accedere a tutto il nutrito ecosistema di applicazioni come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e Paramount+, alle funzionalità di Google Assistant e Google Cast. I dispositivi, però, sono compatibili anche con Miracast e ad Apple AirPlay.

Non manca, naturalmente, decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono tre porte HDMI 2.1 (di cui una con eARC), una porta USB-A 2.0, una porta USB-C 3.0, l’uscita ottica, l’Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Le connessioni senza fili¸ invece, comprendono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

Sul fronte dell’audio entrambi i modelli hanno due speaker da 15 W e sono compatibili con il Dolby Atmos.

Tra le altre funzionalità abbiamo: la modalità Filmmaker, utile per replicare un’esperienza visiva più vicina possibile a quella immaginata dal regista. Il Variable Refresh Rate (VRR), che consente di adattare il refresh rate del televisore a quella del gioco in riproduzione. AMD FreeSync Premium sviluppato per sincronizzare la frequenza di aggiornamento del TV con il frame rate delle schede video AMD.

Xiaomi TV Max 2025: prezzo e disponibilità

Le nuove Xiaomi TV Max 100 2025 e Xiaomi TV Max 85 2025 saranno disponibili anche in Italia sul sito ufficiale dell’azienda cinese a partire dal prossimo dicembre. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 1.299,99 euro per la versione da 85 pollici e di 1.999,99 euro per quella da 100 pollici.