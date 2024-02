Fonte foto: Keskisen Kello

Lo Xiaomi Watch 2 sta arrivando. Il nuovo smartwatch con Wear OS è sempre più vicino al debutto in Europa. In queste ore, infatti, alcuni rivenditori, giocando d’anticipo rispetto alla casa cinese, hanno già pubblicato sui loro e-commerce una pagina dedicata allo smartwatch, rivelandone anche le specifiche tecniche oltre che il prezzo. Con il Mobile World Congress 2024 distante poche settimane, infatti, è oramai tutto pronto per il debutto ufficiale del nuovo dispositivo che andrà ad affiancarsi allo Xiaomi Watch 2 Pro.

Xiaomi Watch 2: come sarà

Il nuovo Xiaomi Watch 2, come confermano le informazioni pubblicate da alcuni rivenditori europei (al momento, una pagina dedicata allo smartwatch è ancora online sul sito di un rivenditore finlandese), avrà un display circolare con pannello AMOLED da 1,43 pollici e risoluzione di 466×466 pixel, riprendendo le stesse dimensioni che caratterizzano il modello Pro (47.6 x 45.9 x 11.8 mm), svelato lo scorso mese di settembre.

Rispetto alla versione Pro, però, ci saranno alcuni compromessi come l’assenza della ghiera rotante e il passaggio all’utilizzo di una lega di alluminio in sostituzione dell’acciaio inossidabile per la cassa. Da segnalare la presenza di due tasti fisici sul bordo destro.

Tra le specifiche del nuovo Xiaomi Watch 2 ci sarà spazio per lo stesso chip della variante Pro ovvero il SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 realizzato con processo produttivo a 4 nm (la dotazione di RAM e storage non è nota; il modello Pro, invece, ha 2 GB di RAM e 32 GB di storage). Non ci sono dati sulla capacità della batteria ma le prime informazioni descrivono un’autonomia “fino a 65 ore“, ma sarà da verificare col prodotto in mano.

Il nuovo smartwatch di Xiaomi sarà impermeabile fino a 5 ATM e permetterà il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno del sangue oltre che del sonno. Da notare, invece, che non c’è ancora una conferma sulla versione di Wear OS installata sul dispositivo che, in ogni caso, dovrebbe arrivare sul mercato con Wear OS 3.5.

Xiaomi Watch 2: prezzo e disponibilità

Le informazioni fornite dai vari rivenditori europei non chiariscono la data di lancio del nuovo Xiaomi Watch 2. Lo smartwatch, in ogni caso, dovrebbe essere ufficializzato a margine del Mobile World Congress 2024, al via il prossimo 26 febbraio. Le vendite, quindi, potrebbero partire a inizio marzo 2024.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, abbiamo diverse indicazioni. Come rilevato da Winfuture.de, infatti, lo smartwatch di Xiaomi è stato avvistato online con un prezzo di listino compreso tra 199 euro e 219 euro (in base al mercato di commercializzazione). Lo Xiaomi Watch 2 che vedete in foto, ad esempio, è in vendita sullo store finlandese Keskisen Kello a 219 euro.

Si tratta di un dato realistico: lo Xiaomi Watch 2 Pro, infatti, è disponibile in Italia con un prezzo di 269,99 euro. Considerando le differenze hardware, un prezzo più basso di circa 50-70 euro potrebbe rappresentare un buon posizionamento per il nuovo Xiaomi Watch 2 che costerà, quindi, circa la metà rispetto al Google Pixel Watch 2, disponibile in Italia con un prezzo di 399 euro.