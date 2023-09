Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Xiaomi

Tra le novità presentate da Xiaomi all’evento che ha svelato Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, c’è stato anche Xiaomi Watch 2 Pro. Uno smartwatch molto interessante in grado di coniugare un design ricercato a tutte le potenzialità del processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 che, insieme al sistema operativo Google WearOS, promette grandi prestazioni e tante funzionalità.

Xiaomi Watch 2 Pro: scheda tecnica

Xiaomi Watch 2 Pro ha un display AMOLED da 1,43 pollici e risoluzione 466×466 pixel. Come anticipato dai vari rumor, lo schermo è estremamente personalizzabile e, sin dalla prima accensione, l’utente troverà 20 quadranti preinstallati da cambiare come meglio crede. Successivamente, dal Google Play Store, ne potrà scaricare decine di altri.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 , top di gamma di Qualcomm per il mondo wearable, a cui si affiancano 2 GB di RAM e 32 GB di memoria.

Tra i sensori ci sono l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di luce ambientale, la bussola, il barometro, il sensore ottico per rilevare il battito cardiaco e quello per l’analisi dell’impedenza bioelettrica.

Le opzioni di connettività comprendono il Wifi, il Bluetooth 5.2, il 4G LTE (solo nell’apposita versione con eSIM) e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Nella scheda tecnica ufficiale non si parla del chip per l’NFC, ma il device è compatibile con Google Wallet, dunque è scontato che il componente ci sia.

La batteria è da 495 mAh, con Xiaomi che promette fino a 65 ore di autonomia per la versione Bluetooth e fino a 45 ore per quella 4G LTE (questi dati, naturalmente, fanno riferimento a un utilizzo da smartwatch classico) e la possibilità di ricaricare al 100% il dispositivo in circa 45 minuti.

Il sistema operativo è WearOS, il software sviluppato da Google per i dispositivi indossabili che, come ben noto, garantisce l’accesso allo store di Big G e a tutte le applicazioni al suo interno tra cui il già citato Google Wallet, Google Maps, Google Assistant e tutto il resto.

Molte le funzionalità del nuovo smartwatch di Xiaomi che includono tutta la suite per il monitoraggio dei parametri vitali, con l’analisi della composizione corporea, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio della frequenza cardiaca. Presenti anche il rilevamento della qualità del sonno e dei livelli di stress dell’utente.

Non mancano nemmeno funzionalità per gli sportivi con circa 150 attività monitorabili, tra cui anche il nuoto grazie all’impermeabilità di questo dispositivo fino a 5 ATM.

Vale la pena, infine, parlare anche dei materiali che compongono Xiaomi Watch2 Pro con la cassa in acciaio inossidabile, con la ghiera rotante da utilizzare per muoversi tra i menu del dispositivo, e un tasto per le scelte rapide. I cinturini sono in pelle (marrone) e in gomma (nero).

Xiaomi Watch 2 Pro: prezzo e disponibilità

Xiaomi Watch 2 Pro può essere acquistato in due versioni: quella Bluetooth e quella 4G LTE con eSIM.

La prima versione è già disponibile presso i rivenditori di autorizzati al prezzo consigliato di 269,99 euro, per chi acquista entro oggi 27 settembre 2023, il prezzo in offerta è 249,90 euro. Prossimamente il dispositivo sarà disponibile anche sullo store ufficiale di Xiaomi, su Amazon e nei negozi di elettronica.

La versione LTE, invece, arriverà nelle prossime settimane sul sito ufficiale e presso i rivenditori Vodafone al prezzo consigliato di 329,99 euro.