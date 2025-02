Xiaomi Watch S4 sta arrivando in Europa

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi si prepara ad aggiornare la sua gamma di wearable con il lancio del nuovo Xiaomi Watch S4, smartwatch destinato a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato.

Il dispositivo è molto vicino al debutto e un nuovo report di xpertpick ha confermato quello che sarà il prezzo di lancio dello smartwatch in Europa. Il nuovo modello andrà a sostituire il Watch S3 (in foto), lanciato a fine 2023.

Xiaomi Watch S4: come sarà

Il nuovo Xiaomi Watch S4 avrà un display AMOLED circolare con un diametro di 1,43 pollici e risoluzione di 466 x 466 pixel. Il display dello smartwatch, secondo le prime informazioni, dovrebbe raggiungere una luminosità di picco di 2.200 nits.

Si tratta di un valore davvero notevole e superiore anche a quello di Apple Watch Series 10 (che si ferma a 2.000 nits). Come al solito, però, il dato sulla luminosità andrà confermato dai test indipendenti sul modello che arriverà sul mercato, per valutare il reale comportamento del pannello.

Al momento, non ci sono informazioni dettagliate sulle caratteristiche del chip integrato sotto la scocca. Lo smartwatch, in ogni caso, potrà sfruttare una batteria da 486 mAh con possibilità di garantire fino a 15 giorni di utilizzo con una sola carica.

Il nuovo Xiaomi Watch S4 potrà gestire le chiamate via Bluetooth e potrà connettersi a smartphone Android 8.0 e iOS 12.0 e rispettive versioni successive. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo arriverà in Europa senza supporto alle eSIM e, quindi, senza possibilità di utilizzare la connettività dati.

Naturalmente, ci saranno tutti i sensori per il monitoraggio di vari parametri della salute dell’utente oltre al GPS, per la rilevazione della posizione in modo indipendente dallo smartphone. Confermata anche la presenza del chip NFC. Il Watch S4 sarà, inoltre, impermeabile fino a 5 ATM.

La scheda tecnica dovrebbe riprendere, quindi, le stesse specifiche della variante cinese dello smartwatch (lanciata lo scorso ottobre) anche se non possiamo escludere alcune differenze, soprattutto per quanto riguarda gli elementi non ancora confermati dai rumor.

Xiaomi Watch S4: quando arriva

Il nuovo Xiaomi Watch S4 sarà una delle prossime novità in arrivo per la gamma Xiaomi. Al momento, non c’è ancora una data di lancio ma è possibile ipotizzare che il dispositivo arrivi sul mercato già entro la fine del primo trimestre del 2025. Per quanto riguarda il prezzo, invece, l’unica versione con connettività Bluetooth dovrebbe arrivare sul mercato europeo con un prezzo di listino di 159 euro. La gamma dovrebbe essere costituita da almeno 2-3 colorazioni.