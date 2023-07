Xiaomi, lo smartwatch a prezzo mai visto prima: va comprato subito

Fonte foto: Xiaomi

Dopo quello degli smartphone, il settore degli smartwatch è quello più ricco e variegato nel mondo dell’elettronica hi-tech. Come per i telefonini, è possibile trovare modelli di ogni prezzo e con le caratteristiche più disparate, capaci di dare risposte alle esigenze più differenti.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smartwatch come lo Xiaomi Watch S1 Active hanno una scheda tecnica di tutto rispetto legata a un prezzo decisamente più abbordabile rispetto ai dispositivi di alcuni marchi concorrenti. Il wearable del produttore cinese non solo offre misurazioni accurate del battito cardiaco e di altri parametri vitali, ma è anche un ottimo personal trainer, sempre pronto a fornirci dati e informazioni su quanto e come ci muoviamo e alleniamo nel corso della giornata. E grazie alla promozione top di oggi su Amazon, il prezzo scende a un prezzo mai visto prima: non è mai stato così conveniente.

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1 Active scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un luminosissimo display AMOLED da 1,43 pollici con frequenza di aggiornamento da 60 Hertz, lo Xiaomi Watch S1 Active è perfetto per essere utilizzato all’aria aperta in lunghe sessioni di allenamento. Lo schermo è infatti perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole: potrai così utilizzarlo senza problemi anche fuori casa, consultando le notifiche ricevute, controllando la riproduzione musicale e consultando i dati dei vari sensori di movimento presenti nella cassa.

Come ci dice anche il nome, infatti, lo Xiaomi Watch S1 Active è un personal trainer provetto, sempre pronto a fornire dati utili a migliorare il proprio stato di forma e i propri programmi di allenamento. Il wearable è infatti in grado di riconoscere in maniera automatica oltre 110 modalità di allenamento, mettendo così a disposizione tutte le informazioni di cui hai bisogno per valutare gli sforzi compiuti e individuare i punti deboli. Misura ovviamente la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e il livello di ossigenazione del sangue, permettendoti di valutare con maggior precisione l’intensità dell’allenamento.

Sincronizzandolo con lo smartphone potrai poi usarlo per fare e rispondere a chiamate, consultare le notifiche e rispondere ai messaggi di posta elettronica o messaggistica istantanea. La batteria, infine, assicura un’autonomia da primato: potrai utilizzarlo per ben 12 giorni senza che ci sia bisogno di collegarlo al caricatore.

Xiaomi, lo smartwatch a prezzo stracciato: sconto e offerta

Uno smartwatch completo e funzionale, che ben poco ha da invidiare rispetto ai modelli della concorrenza, magari più celebrati. Soprattutto visto il prezzo di listino. Lo Xiaomi Watch S1 Active è tra i wearable con il miglior rapporto qualità/prezzo disponibili sul mercato. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy di settore.

Lo smartwatch del produttore cinese è infatti disponibile con uno sconto del 48% che fa crollare il prezzo al punto più basso mai toccato prima su Amazon. Grazie alla promozione top, lo Xiaomi Watch S1 Active costa 104,49 euro anziché 199,99 come da prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è notevole: lo paghi 95 euro in meno.

Xiaomi Watch S1 Active