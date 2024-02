Xiaomi, questo smartwatch è da comprare subito: oggi costa la metà

Sconto del 50% per lo Xiaomi Watch S1 Active, disponibile in offerta al minimo storico. Più di 100 modalità di allenamento, ottime funzionalità per il monitoraggio della salute.

Questa nuova settimana si apre con una promo molto interessante per uno degli orologi più venduti negli ultimi mesi e che da un po’ di tempo non si trovava più in offerta. Stiamo parlando dello Xiaomi Watch S1 Active, smartwatch top di gamma dell’azienda cinese che oggi trovi su Amazon a metà prezzo grazie allo sconto del 50%. Un’occasione speciale per un ottimo smartwatch con funzionalità avanzate e caratteristiche top che ti permettono di utilizzarlo sia durante l’attività fisica sia nella vita di tutti i giorni.

Questo smartwatch Xiaomi ha tutto quello che si cerca solitamente in un wearable di questo genere, a partire da un set di sensori che ti permettono di tenere sotto controllo tanti parametri differenti: la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche la qualità del riposo notturno. Per gli appassionati di sport, poi, trovi più di 100 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionistico. E per concludere non manca una batteria con un’autonomia di quasi due settimane.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi lo Xiaomi Watch S1 Active in promo speciale a un prezzo di 99,99 euro con uno sconto di ben il 50% di sconto. Lo paghi esattamente metà prezzo risparmiando 100 euro. Lo smartwatch è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene in pochissimo tempo. Al momento è una delle migliori promo che trovi su tutto il web per uno smartwatch di questo tipo.

Xiaomi Watch S1 Active: la scheda tecnica

Se stavi cercando un orologio smart versatile da poter utilizzare in qualsiasi occasione e in qualsiasi momento della giornata, lo Xiaomi Watch S1 Active è esattamente quello che fa per te. Soprattutto oggi che lo trovi in offerta con il 50% di sconto.

Lo smartwatch di Xiaomi si presenta con un display AMOLED da 1,43 pollici con un’ottima luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Non avrai nessun problema a controllare i dati e le statistiche mentre fai attività fisica. A proposito di attività fisica, a bordo sono disponibili ben 117 modalità fitness, 19 delle quali di livello professionale. Puoi scegliere tra allenamenti più classici come la corsa, il ciclismo o il nuoto (è anche impermeabile), oppure tra attività professionali come il basket, il tennis oppure gli allenamenti a intervalli ad alta intensità. Non manca un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per assicurarti una posizione immediata.

Di fianco a tutte queste funzioni per lo sport, ne trovi di altrettanto utili per il monitoraggio della salute. I sensori posti sotto la cassa dell’orologio ti permettono di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. I sensori offrono anche una curva della frequenza cardiaca a riposo e ti avvisano se rilevano qualche parametro anomalo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report completo che ti dice come riposi. Se hai problemi con lo stress, trovi degli utili esercizi di respirazione.

Tra le funzioni utili nella vita quotidiana, c’è la possibilità di pagare il conto al ristorante o la spesa utilizzando direttamente l’orologio tramite la tecnologia NFC e puoi anche rispondere alle chiamate in entrata sullo smartphone. La batteria ha un’autonomia di quasi due settimane.

