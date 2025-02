Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top è sprofondato: costa la metà

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Xiaomi è oramai un punto di riferimento anche nel settore degli smartwatch, e non potrebbe essere altrimenti. Il brand cinese è un’azienda a 360 gradi e produce veramente di tutto, dagli smartphone che conosciamo benissimo fino agli elettrodomestici per la casa. In questo articolo, però, ci concentriamo sullo Xiaomi Watch S3, smartwatch per la vita di tutti i giorni che da oggi trovi a un prezzo stracciato grazie allo sconto del 30% che ti fa approfittare del minimo storico. Un’occasione irripetibile se sei alla ricerca di un orologio affidabile da utilizzare in ogni momento della giornata.

Lo Xiaomi Watch S3 si caratterizza per un design ricercato, ma soprattutto per le tante funzioni pensate appositamente per le tue esigenze. Come ad esempio i sensori di ultima generazione montati sotto la scocca che ti permettono di tenere sotto controllo i tuoi parametri principali. Oppure il supporto alle oltre 150 modalità di allenamento che ti aiutano a migliorare le tue performance. Un orologio completo e con un’autonomia che raggiunge i 15 giorni. Insomma, uno smartwatch da non farsi assolutamente sfuggire.

Xiaomi Watch S3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per questo orologio Xiaomi. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 105,61 euro, con uno sconto di ben il 30% su quello di listino. Per il wearable si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un dispositivo di questo genere.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Xiaomi Watch S3: caratteristiche e funzionalità

In questa fascia di prezzo molto ambita dai produttori, trovare uno smartwatch con tutte queste funzionalità non è una cosa da tutti i giorni. Lo Xiaomi Watch S3 è un dispositivo versatile e che si presta a tanti utilizzi differenti. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata, ma soprattutto delle tante funzioni pensate appositamente per l’utente.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. L’orologio di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ad alta luminosità e che puoi vedere anche sotto la luce diretta del sole. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione da Apple. Una delle particolarità di questo orologio è la possibilità di cambiare anche la ghiera e renderlo più colorato e affine al tuo stile.

Passando alle funzionalità, è impossibile non parlare delle oltre 150 modalità sportive che lo rendono un orologio perfetto per chi vuole tenersi in forma e migliorare le sue performance. Tra gli allenamenti trovi tutti i più praticati (corsa, ciclismo, nuoto) e anche alcuni molto particolari, come ad esempio lo sci. Non manca un chip GNSS in grado di tracciare la tua posizione alla perfezione.

Anche il monitoraggio della salute è di livello avanzato. I sensori presenti sotto la scocca tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, con avvisi in tempo reale se i valori rilevati sono troppo elevati. Non manca il monitoraggio della salute, dello stress e della salute femminile.

Chiudiamo con l’ottima batteria che può durare fino a un massimo di 15 giorni e con la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch collegandolo al proprio telefono.

