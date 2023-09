Xiaomi, smartwatch a prezzo dimezzato: va comprato subito

Fonte foto: Xiaomi

Un dispositivo completo e versatile, grazie al quale potremo tenere lo smartphone in tasca senza sentire la necessità di averlo continuamente in mano. Con lo Xiaomi Watch S1 potrai infatti eseguire gran parte delle attività che svolgi quotidianamente con lo smartphone – dalla lettura della posta alle indicazioni stradali – direttamente dal tuo polso.

Merito di una scheda tecnica di assoluto valore che, a quasi due anni dal lancio commerciale, rende il wearable del produttore cinese uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. Grazie allo Xiaomi Watch S1 non avrai difficoltà a leggere messaggi di posta elettronica, consultare le indicazioni stradali o tracciare i propri spostamenti e allenamenti o ascoltare la tua musica preferita. E grazie allo sconto top di oggi, lo smartwatch Xiaomi diventa un assoluto best buy di categoria: non è mai stato così conveniente.

Xiaomi Watch S1

Xiaomi Watch S1 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un luminoso display AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione, lo Xiaomi Watch S1 è protetto da un vetro Zaffiro capace di renderlo resistente a ogni tipo di utilizzo. Resistente alle cadute e alla polvere, lo smartwatch cinese è anche impermeabile: sfruttando i sensori di movimento presenti all’interno della cassa, potrai così monitorare i tuoi allenamenti in acqua in maniera precisa e costante.

Ovviamente, lo Xiaomi Watch S1 è in grado di monitorare anche altre decine di tipologie di allenamento e attività fisica in maniera completamente autonoma. Indossandolo mentre ti alleni – corsa, yoga, ciclismo o sci fanno poca differenza – potrai valutare in maniera precisa lo sforzo compiuto, valutare i progressi e capire se le sessioni di allenamento ti stanno permettendo di ottenere i risultati sperati.

Un ruolo di primaria importanza viene ovviamente svolto anche dai sensori per il monitoraggio della salute e dai chip di geolocalizzazione. I primi aiutano a tenere traccia del ritmo cardiaco e del livello di ossigenazione del sangue e, quindi, lo sforzo compiuto. I chip di geolocalizzazione (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS) garantiscono un posizionamento rapido e preciso, permettendo così di calcolare esattamente gli spostamenti fatti.

La batteria da 470 mAh garantisce poi un’autonomia decisamente lunga. Potrai utilizzarlo per 12 giorni continuativi prima che ci sia bisogno di ricaricarlo.

Lo smartwatch cinese a prezzo mai visto: sconto e offerta

Come accennato inizialmente, la promozione odierna sullo Xiaomi Watch S1 è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. E capire il perché non è troppo difficile. Lo smartwatch del produttore cinese è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% esatto: un’offerta che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Acquistandolo oggi, lo Xiaomi Watch S1 costa 124,00 euro, con un risparmio di ben 125 euro rispetto al prezzo di listino originario.

Xiaomi Watch S1