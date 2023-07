Xiaomi Watch S1 in offerta speciale: il prezzo è incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Quando si parla di smartwatch top di gamma bisogna tenere in considerazione anche Xiaomi. L’azienda cinese negli ultimi anni ha fatto grossi passi da gigante e lo dimostrano gli ultimi wearable lanciati sul mercato. Tra questi troviamo anche lo Xiaomi Watch S1, un orologio smart che coniuga alla perfezione eleganza e tecnologia. All’esterno si caratterizza per un design elegante che richiama le linee degli orologi analogici, mentre sotto la scocca nasconde la sua anima hi-tech. Sensori di ultima generazione ti aiutano a tenere sotto controllo diversi aspetti della tua salute e dell’attività fisica quotidiana, oltre ad aiutarti con gli appuntamenti di lavoro e a pagare velocemente la spesa o gli acquisti in negozio (grazie alla tecnologia NFC).

Un orologio che non ha paura di essere paragonati a dispositivi molto più blasonati e costosi. Inoltre, oggi è disponibile anche in promo speciale su Amazon con uno sconto di ben il 28% che fa scendere il prezzo al punto più basso dell’ultimo periodo. Uno sconto importante che permette di risparmiare ben 80€ sul prezzo di listino. Un prezzo super per un orologio importante sotto tutti i punti di vista.

Xiaomi Watch S1: funzionalità e scheda tecnica

Design elegante, materiali premium e funzionalità che te lo faranno amare. Xiaomi Watch S1 ha tutte le carte in regola per diventare il tuo prossimo smartwatch, grazie soprattutto all’ottimo prezzo a cui lo troviamo oggi. L’azienda cinese ha puntato molto sul design del wearable che richiama direttamente gli orologi analogici: schermo circolare, finiture eleganti e cinturino in pelle. Lo puoi utilizzare per le cene eleganti o gli eventi di gala senza paura di sfigurare. L’orologio smart di Xiaomi, però, è talmente versatile che allo stesso tempo lo puoi utilizzare anche quando vai a fare attività fisica. Il merito è delle 117 modalità sportive che troviamo disponibili: dalla corsa, alla bici, passando per il nuoto (è anche impermeabile fino a 50 metri). Tra queste 117 modalità sportive ce ne sono anche 19 di livello professionale tra cui basket, tennis e allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT). Presente anche un chip GNSS che sfrutta i cinque sistemi di posizionamento satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Nella cassa sono presenti anche sensori dedicati al monitoraggio dei principali parametri vitali. Con lo Xiaomi Watch S1 puoi in ogni istante monitorare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ricevere degli avvertimenti in tempo reale se viene rilevato qualcosa di anomalo. Inoltre, ti mostra anche la curva della frequenza cardiaca a riposo. Non manca il monitoraggio del sonno avanzato che ti aiuta a conoscere meglio ciò che accade mentre dormi e quello della respirazione, con esercizi ad hoc per diminuire lo stress giornaliero.

La batteria ha una durata di circa 12 giorni con un utilizzo tipico, impostando la modalità a risparmio energetico, invece, si arriva fino a 24 giorni. Chiudiamo con alcune funzionalità molto utili nella vita di tutti i giorni: connettendo l’orologio con lo smartwatch è possibile rispondere alle chiamate in arrivo grazie al microfono integrato. Inoltre, puoi pagare la spesa avvicinando semplicemente lo smartwatch al POS (supporta solamente le carte di credito Mastercard).

Xiaomi Watch S1 in offerta: quanto costa

Un prezzo speciale per un orologio speciale. Oggi lo Xiaomi Watch S1 è disponibile a un prezzo di 179€ grazie allo sconto del 28%. Si tratta del miglior prezzo su Amazon con in più la garanzia di riceverlo direttamente a casa in meno di ventiquattro ore (dipende da quando si effettua l’ordine) e la possibilità di effettuare il reso gratuito entro trenta giorni dall’acquisto. Il risparmio netto è di 80€ e si approfitta di un super prezzo che lo fa diventare un vero best-buy. Infine, hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofids che si attiva in fase di check-out e che è riservato agli utenti Prime.

