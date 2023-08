Xiaomi Watch S1, prezzo crollato: oggi lo paghi la metà

Fonte foto: Xiaomi

Eleganza e tecnologia, un abbinamento che per un orologio sembra difficile, ma che in realtà Xiaomi ha messo in pratica grazie allo Xiaomi Watch S1, smartwatch top di gamma che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto straordinario che fa risparmiare ben il 44%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e il risparmio totale supera i 110€. Un’offerta che non si era mai vista prima per questo modello e che lo candida a essere uno dei best buy di questo fine settimane di agosto.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Cosa ha di così speciale questo orologio? Partiamo dallo schermo di grandi dimensioni e con copertura in vetro zaffiro per renderlo più resistente. Per gli appassionati dell’attività fisiche e dello sport sono ben 117 le modalità di allenamento disponibili, con a supporto anche il chip GPS per tracciare i percorsi effettuati. Non mancano sensori di ultima generazione per il monitoraggio avanzato della salute e anche il chip NFC per pagare la spesa direttamente con l’orologio. Una promo lampo da non farsi sfuggire per nessun motivo.

Xiaomi Watch S1

Xiaomi Watch S1: caratteristiche tecniche dell’orologio

Approfondiamo ora le caratteristiche tecniche di questo Xiaomi Watch S1. Il display è un AMOLED HD da 1,43" protetto da un vetro zaffiro e circondato da un telaio in acciaio inossidabile. Ed è proprio per questo motivo che dicevamo che questo modello abbina eleganza a tecnologia di ultima generazione. Infatti, il Watch Xiaomi S1 supporta ben 117 modalità di allenamento diverse, di cui 19 modalità di professionali che riguardano più generi di attività sportive: basket, tennis, nuoto, allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) e molto altro. Dunque ideale per tutti gli sportivi.

Il chip GNSS dual band integrato supporta 5 sistemi di posizionamento satellitare principali: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Non solo: essendo dotato di algoritmi di ottimizzazione avanzati, l’orologio offre un posizionamento rapido e preciso e fornisce statistiche di livello professionale. Ottima anche la resistenza all’acqua: Xiaomi Watch S1 può immergersi fino a 50 metri di profondità, ideale anche per chi svolge nuoto o immersioni non troppo profonde. Presente anche il monitoraggio dei parametri vitali durante l’attività sportiva o il sonno: frequenza cardiaca in tempo reale ventiquattro su ventiquattro, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio avanzato del sonno, dello stress e della respirazione.

Infine, tecnologie wireless che permettono di effettuare pagamenti contactless tramite tecnologia NFC (circuito Mastercard); ricarica rapida; chiamate telefoniche tramite Bluetooth.

Xiaomi Watch S1: prezzo e offerta in corso

Un’offerta sensazionale al minimo storico. Oggi troviamo lo Xiaomi Watch S1 a un prezzo di 139€, con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di ben 110€, una cifra cospicua per un orologio smart. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record. Ricordiamo inoltre che sarà possibile pagarlo in comode rate a interessi zero attivando la finanziaria Cofidis al momento del check out. Hai anche ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Xiaomi Watch S1