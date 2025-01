Xiaomi, crolla il prezzo dell'orologio top: oggi costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

I pilastri della filosofia Xiaomi non li troviamo solamente negli smartphone prodotti dal colosso cinese, ma anche in tantissimi altri dispositivi, come ad esempio gli smartwatch. Da oramai alcuni anni Xiaomi è diventata un punto di riferimento anche nel settore degli orologi smart e ha portato in Italia diversi modelli interessanti, tra cui lo Xiaomi Watch S3. Oggi vi parliamo proprio di questo orologio smart che abbina a caratteristiche e funzionalità molto utili, un prezzo mai visto prima. Il merito è in gran parte dell’ottimo sconto del 24% disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un prezzo alla portata di tutti e che lo fa diventare immediatamente un best-buy.

Lo Xiaomi Watch S3 rientra nella categoria degli orologi "buoni per tutte le stagioni". Perfetto per la vita di tutti i giorni grazie a un design che fonde lo stile classico con la modernità dei sensori, permette di tenere sotto controllo i principali parametri vitali e di raccogliere anche statistiche avanzate dei tuoi allenamenti. Uno smartwatch completo, facile da utilizzare e con una batteria che dura molto di più rispetto ai principali competitor. A questo prezzo è veramente un grosso errore lasciarselo scappare.

Xiaomi Watch S3

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Watch S3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi lo Xiaomi Watch S3 in offerta su Amazon a un prezzo di 113,69 euro, con uno sconto del 24% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è tutt’altro che da disprezzare, ma la notizia più interessante riguarda il minimo storico raggiunto dallo smartwatch. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Hai anche molto tempo per provarlo: per il reso gratuito, infatti, hai un mese a disposizione da quando ti viene consegnato. Approfitta subito della promo prima che termini.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3: caratteristiche e funzionalità

Un orologio che fa della semplicità d’utilizzo e della leggerezza i suoi tratti caratteristici. Lo Xiaomi Watch S3 è stato progettato con l’idea di dar vita a uno smartwatch da poter utilizzare in ogni momento della giornata, senza la necessità di doverselo togliere dal polso, se non per metterlo sotto carica.

Il design ricorda quello degli orologi analogici, con un quadrante circolare da 1,43 pollici e una ghiera che puoi addirittura intercambiare personalizzarlo in base alle tue preferenze. A questo, però, associa un’anima moderna. Il quadrante, infatti, è uno schermo AMOLED ad alta definizione e con tante watch faces da poter scegliere e che rendono unico il tuo orologio.

Lo Xiaomi Watch S3 fa del monitoraggio della salute uno dei suoi fiori all’occhiello. Sotto la scocca in metallo sono nascosti sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui venga rilevato qualche dato anomalo, si viene subito avvisati con una notifica al polso. Presente anche il monitoraggio dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire la stanchezza mentale, e un’app per la salute femminile. Completamente rinnovato il monitoraggio del sonno che ti fornisce una panoramica completa su come hai riposato durante la notte.

Per gli amanti dell’attività fisica ci sono più di 150 modalità sportive tra cui scegliere, alcune delle quali anche semi-professionali, come ad esempio lo sci. Per ognuna puoi raccogliere dati da analizzare per capire come migliorare le prestazioni. Lo smartwatch è dotato anche un chip GNSS che sfrutta i principali sistemi di geolocalizzazione per mostrarti sempre una posizione precisa di dove ti trovi.

Chiudiamo con alcune caratteristiche utili da conoscere. Ad esempio, la batteria ha una durata massima di circa due settimane, mentre collegando lo smartwatch allo smartphone è addirittura possibile rispondere alle chiamate in entrata.

Xiaomi Watch S3