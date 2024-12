Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top crolla: oggi costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

Manca veramente pochissimo al 2025 e si stanno per concludere anche tantissime offerte viste in questi ultimi giorni dell’anno su Amazon. Qualche promo ancora resiste e bisogna essere veloci nell’approfittarne. Oggi vi parliamo proprio di una di queste ultime offerte disponibili sul sito di e-commerce e che riguarda lo Xiaomi Watch S3, orologio smart top di gamma del colosso cinese dotato di tante funzionalità molto utili e ricercate dagli utenti. Partiamo subito dal dire che si tratta di uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e che si adatta a utilizzi differenti: monitora in tempo reale il tuo stato di salute e supporta più di 150 modalità di allenamenti, alcune delle quali di livello professionale. Bello da indossare e lo puoi anche personalizzare grazie alla possibilità di cambiare la ghiera. Un orologio con un’anima ben definita e che si esalta nell’utilizzo quotidiano, anche grazie a un’autonomia che può raggiungere i 15 giorni.

Come detto, lo Xiaomi Watch S3 è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione irripetibile per un orologio con pochissimi difetti. Il risparmio è garantito e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Non approfittarne sarebbe un gravissimo errore.

Xiaomi Watch S3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto immediato per lo Xiaomi Watch S3. Da oggi trovi l’orologio smart di Xiaomi in offerta a un prezzo di 119,99 euro (sconto 20%) e al minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio è molto interessante e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di chek-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da provarlo fino in fondo. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo smartwatch Xiaomi.

Xiaomi Watch S3: caratteristiche tecniche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch S3 è un orologio che si differenzia dalla massa per un caratteristica ben precisa: puoi personalizzarlo di giorno in giorno grazie alla possibilità di cambiare la ghiera. Lo puoi rendere più elegante o più sportivo in base all’occasione e adattare anche la watch faces del quadrante. Da elegante a sportivo, puoi cambiare faccia all’orologio in pochissimi secondi.

Non solo personalizzazione. Lo Xiaomi Watch S3 è anche tanto altro. A partire da uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta luminosità che permette di avere sempre tutte le informazioni principali sotto gli occhi. Puoi monitorare il tuo stato di salute in maniera professionale grazie a sensori che tengono sotto controllo in tempo reale il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il tuo livello di stress. Vieni avvisato in tempo reale se qualche dato rilevato è anomalo e per combattere la stanchezza mentale puoi fare affidamento a utili esercizi di respirazione. Per le donne è disponibile anche il monitoraggio del ciclo. Presente anche il monitoraggio del sonno avanzato che ti mostra ogni mattino l’andamento del riposo, con le varie fasi e quanto hai dormito.

Essendo uno smartwatch versatile non mancano le modalità di allenamento. Trovi più di 150 app per lo sport, alcune delle quali di livello professionale. Ad esempio, se sei un amante dello sci, è come avere un maestro al proprio polso. Puoi registrare i dati sulla durata, sulla distanza e sulla velocità media di ogni discesa. Inoltre, grazie al GPS integrato, puoi confrontare i dati anche in base al tracciato.

Chiudiamo con un paio di caratteristiche utili. La batteria può arrivare fino a una durata di 15 giorni con un utilizzo normale. Puoi anche pagare la spesa e il conto al ristorante utilizzando la tecnologia NFC.

