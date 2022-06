Dell XPS 13 e XPS 13 2-in-1 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Dell ha presentato l’XPS 13 e l’XPS 13 2-in-1, rispettivamente un notebook e un convertibile, entrambi con una spiccata versatilità: possono essere usati come strumento di lavoro oppure per l’intrattenimento. Per il momento solo l’XPS 13 ha fatto capolino nel mercato Nord americano (Stati Uniti e Canada), mentre l’XPS 13 2-in-1 debutterà nei prossimi mesi, entro l’estate.

Sia il laptop Dell XPS 13, sia il convertibile Dell XPS 13 2-in-1 vanno a completare la tripletta capeggiata dal Dell XPS 13 Plus, il top di gamma della serie già disponibile anche sul mercato italiano. Entrambi sono contraddistinti da un elegante chassis in alluminio, che conferisce un design leggero e pulito, da processori potenti ma dai consumi ridotti e da batterie capienti. La differenza principale tra i due modelli è che XPS 13 è un laptop tradizionale, mentre XPS 13 2-in-1 è un tablet con tastiera, pennino e stand magnetico. Il secondo, quindi, è ancor più efficace in mobilità ma un po’ meno comodo quando lo usiamo alla scrivania.

Dell XPS 13: caratteristiche tecniche e prezzo

Su Dell XPS 13 è possibile scegliere tra due processori: Intel Core i5 o i7, entrambi di dodicesima generazione e in versione “U“, cioè a basso consumo (15 watt di TDP, cioè basso calore prodotto). La scelta di configurazione riguarda anche le memorie: 8/16/32 GB di Ram che possono essere abbinate a 512 GB o a 1 TB di memoria di archiviazione.

Il display Infinity Edge è da 13,4 pollici è FHD+ con risoluzione 1.920×1.080 pixel, luminosità massima di 500 nit, e Dolby Vision. La scheda grafica è la Intel Iris Xe integrata nella CPU e supporta HDR10 e Dolby Atmos.

Lo spessore di questo computer portatile è di 14 millimetri, mentre il peso si ferma a 1,17 chilogrammi grazie al telaio in alluminio, molto leggero. La batteria è da 51 Whr: non tantissimo in assoluto, ma un buon valore per un laptop così piccolo.

Il Dell XPS 13 nella sua configurazione base e con sistema operativo Windows 11 Home è in vendita negli Stati Uniti a 999 dollari.

Dell XPS 13 2-in-1: caratteristiche e prezzo

La scheda tecnica del Dell XPS 13 2-in-1 è ancora incompleta, perché la presentazione del prodotto definitivo è prevista per i prossimi mesi. Di sicuro sappiamo che è un dispositivo progettato per seguirci ovunque, tanto da essere dotato di connessione 5G, oltre al WiFi, e da essere compatibile con la tecnologia eSIM.

Il processore non è ancora noto ma sappiamo che sarà un chip abbastanza potente e che si potranno scegliere diverse configurazioni di memoria: 8/16/32 GB di Ram e 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione.

XPS 13 2-in-1 si trasforma in un laptop grazie alla tastiera magnetica XPS Folio con stand che permette tre regolazioni angolari: 100, 112,5 e 125 gradi. Disponibile anche il pennino, che permette di prendere appunti scriveno in modo naturale. Frontalmente troviamo una webcam Full HD 1080p per le videochiamate, o per scattare qualche foto.

Al momento il prezzo del Dell XPS 13 2-in-1 non è stato ancora resto noto, mentre sia la tastiera XPS Folio e il pennino sono venduti separatamente.