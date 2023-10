Fonte foto: Xreal

Dopo il lancio avvenuto in Cina e in Giappone, i nuovi Xreal Air 2 e Air 2 Pro si preparano ad arrivare in Italia. Si tratta della nuova generazione di occhiali AR di Xreal (nota in precedenza come Nreal) che propone un comparto tecnico migliorato oltre a maggiore leggerezza e una particolare attenzione al design, elemento immancabile per occhiali “smart” che possono essere utilizzati durante la vita quotidiana.

Xreal Air 2 e Air 2 Pro: caratteristiche tecniche

Per i nuovi occhiali AR di Xreal ci sono diverse novità tecniche che puntano a garantire un salto di qualità rispetto alla precedente generazione. I nuovi modelli hanno display micro-OLED forniti da Sony e con la possibilità di sfruttare la modalità a 120 Hz di refresh rate, introdotta tramite aggiornamento software per la prima generazione.

Cresce anche la luminosità massima, elemento chiave di questo componente degli occhiali AR. Rispetto alla precedente generazione, infatti, c’è un miglioramento di 100 nit, con un valore di picco pari a 500 nit. I display sono calibrati di fabbrica, e puntano a garantire una fedeltà cromatica superiore rispetto al modello precedente.

I nuovi occhiali di Xreal sono anche più leggeri rispetto alla prima generazione con un peso che passa da 79 grammi a 72 grammi (75 grammi per la versione Pro) e un nuovo design dei componenti interni che punta a una migliore distribuzione del peso, con l’obiettivo di garantire maggior comfort in caso di utilizzo prolungato.

Gli Xreal Air 2 Pro aggiungono la possibilità di oscurare le lenti, per migliorare l’usabilità in condizioni di forte luminosità, come, ad esempio, l’uso all’aperto, arrivando anche a bloccare completamente la luce esterna per garantire il massimo focus sui contenuti riprodotti sullo schermo.

Gli occhiali integrano una porta USB-C su una delle due stanghette che consente il collegamento a svariati dispositivi. L’elaborazione dei contenuti riprodotti sugli schermi, quindi, avviene esternamente.

In questo modo, ad esempio, è possibile collegare gli occhiali a console da gioco (PS5, Xbox Series X/S, Steam Deck etc.), al PC o allo smartphone per utilizzare i display micro-OLED integrati come un vero e proprio monitor esterno, con un accesso ai contenuti completamente differente rispetto alla tradizionale riproduzione sullo schermo.

A differenza dei visori VR, è possibile fruire dei contenuti senza perdere il contatto con l’ambiente circostante. I display sono, infatti, traslucidi e permettono, quindi, di effettuare altre attività durante l’utilizzo.

Da acquistare insieme agli occhiali c’è Xreal Beam, un accessorio esterno da collegare agli occhiali per sfruttare funzionalità aggiuntive come tre ulteriori modalità di funzionamento per il display che Xreal chiama Spatial Display.

Le modalità in questione sono Body Anchor, che lega il display al movimento del corpo e non della testa, Side View, che riduce la dimensione del display garantendo maggiore visibilità dell’ambiente esterno, e Smooth Follow, che garantisce maggiore stabilità dell’immagine anche in caso di utilizzo in contesti dinamici (come l’uso su un autobus o in treno).

Xreal Air 2 e Air 2 Pro: prezzi

I nuovi Xreal Air 2 e Xreal Air 2 Pro sono ora acquistabili in Italia, tramite lo store ufficiale di Xreal, con spedizioni programmate a partire dal prossimo mese di novembre. Per quanto riguarda i prezzi, invece, Xreal Air 2 è acquistabile con un prezzo di 459 euro, con possibilità di scegliere tra le versioni Red e Gray, mentre per la versione Pro servono 515 euro, con la sola versione Grey.

La colorazione degli occhiali è personalizzabile con il Kaleido Kit (che costa 11,99 euro). Si tratta di un kit che include svariati sticker da attaccare sulla parte frontale degli occhiali per cambiare la colorazione della scocca. Per entrambi i modelli c’è il bundle con Xreal Beam (rispettivamente al costo di 569 euro e 629 euro) mentre l’accessorio acquistato singolarmente costa 135 euro.