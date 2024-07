Fonte foto: my masterpiece / Shutterstock.com

Nel corso del prossimo futuro, YouTube Premium si rinnoverà. La conferma arriva direttamente da Google, con un post pubblicato nel forum di supporto della piattaforma. Il servizio avrà nuove funzioni e anche nuove opzioni di abbonamento.

YouTube Premium è il servizio in abbonamento proposto da Google che consente l’accesso a YouTube senza pubblicità, con varie funzionalità aggiuntive (come la riproduzione offline e in background tramite l’app), oltre che a YouTube Music, il servizio di streaming rivale di Spotify.

Attualmente, YouTube Premium costa 11,99 euro al mese, con la possibilità di scegliere anche il piano Studenti (da 6,99 euro al mese) e Famiglia (da 17,99 euro al mese, per un massimo di cinque membri). Per garantire una crescita della diffusione del servizio, Google si prepara a introdurre diverse novità per YouTube Premium.

YouTube Premium: le novità in arrivo

Anche sulla base dei feedback ricevuti, Google ha confermato lo sviluppo di novità per YouTube Premium. In particolare, l’azienda intende garantire una migliore esperienza di download dei video dalla piattaforma, per semplificare la visione offline e ottimizzare la gestione dello spazio di archiviazione.

Ci saranno anche miglioramenti all’esperienza di visione, con nuove opzioni disponibili per gli utenti Premium (che già possono accedere al 4K su smartphone, tablet e TV oltre che all’8K su TV). Sono in arrivo anche nuovi strumenti per il controllo della riproduzione dei video.

In questo senso, è già stato introdotto il pulsante Controlli Premium, che viene visualizzato nell’angolo in basso a sinistra del player, sulle app per smartphone e tablet. Questo tasto consente agli utenti l’accesso a strumenti aggiuntivi per la gestione dei video, con un pannello dedicato ai comandi non accessibile agli utenti che accedono alla versione gratuita di YouTube, da alcune settimane arricchita dai giochi gratis di YouTube Playables.

YouTube Premium: nuovi piani

YouTube Premium, come evidenziato in apertura, è disponibile in tre versioni. Oltre all’abbonamento standard, infatti, ci sono piani Studenti e Famiglia. Google, nell’annuncio arrivato in queste ore, ha anticipato l’arrivo di “nuovi piani” di abbonamento oltre che di nuovi modi per “condividere i tuoi vantaggi con gli amici“.

Per il momento, l’azienda non è entrata nei dettagli di quelle che saranno le novità legate ai piani per l’accesso a YouTube Premium. Tra le ipotesi c’è il possibile lancio di un piano per YouTube senza pubblicità (privo di YouTube Music e, quindi, più economico) oppure di un piano “Duo“, per due utenti, seguendo l’esempio di quanto fa Spotify.

Possibile anche il lancio di un abbonamento multi-servizio, simile ad Apple One, che unisca il cloud di Google One, la possibilità di utilizzare l’AI Gemini, l’accesso a YouTube senza pubblicità oltre che a YouTube Music. Queste novità potrebbero arrivare nel secondo semestre.