Il prezzo di YouTube Premium aumenterà. La conferma ufficiale è arrivata, negli ultimi giorni, direttamente da YouTube che ha inviato una mail ai suoi abbonati anticipando i rincari previsti per il costo mensile dell’abbonamento che consente di accedere a YouTube senza pubblicità, con riproduzione in background e con la possibilità di scaricare i video per la riproduzione offline.

Il servizio include anche YouTube Music, l’alternativa a Spotify e altre piattaforme di streaming dedicate al mondo della musica proposta da Google. I rincari previsti sono significativi, soprattutto per il piano Famiglia. Per il momento, non ci sono rincari per il piano Studenti.

Google, almeno per ora, non prevede nuove funzionalità per YouTube Premium. Non sono previsti, inoltre, soluzioni simili ad Apple One, l’abbonamento con cui Apple unisce più servizi in un’unica sottoscrizione che viene proposta a prezzo scontato. Google potrebbe creare un servizio simile unendo Google One (l’abbonamento per il cloud e Gemini) e YouTube Premium.

YouTube Premium: aumenta il prezzo

A partire dal prossimo 12 novembre 2024 è previsto un aumento di 2 euro al mese (quindi 24 euro annuali) per YouTube Premium che passerà da 11,99 euro a 13,99 euro al mese. L’abbonamento continuerà ad essere disponibile solo in versione mensile e senza alcun vincolo di rinnovo.

Per quanto riguarda la musica in streaming, il prezzo è più alto rispetto a quanto proposto da concorrenti come Spotify, Apple Music e Amazon Music Unlimited, che con un costo di 10,99 euro al mese offrono praticamente tutti i vantaggi della versione Premium di YouTube Music.

Aumento record per la versione Famiglia

Il rincaro maggiore annunciato da YouTube riguarda il piano Famiglia. In questo caso, si tratta di un rincaro di 8 euro al mese (quindi 96 euro in più l’anno) che porterà il costo del servizio da 17,99 euro al mese a ben 25,99 euro al mese, senza alcuna modifica per quanto riguarda i contenuti inclusi.

Il piano Famiglia consente all’utente che attiva l’abbonamento di poter condividere i vantaggi di YouTube Premium (compreso l’accesso al catalogo di YouTube Music) con altri 5 utenti. Come accade anche per altri abbonamenti “familiari” è necessario che gli utenti con cui si condivide il servizio siano residenti nella stessa abitazione di chi attiva l’abbonamento e lo condivide.

Come disattivare YouTube Premium

Chi ha attivato YouTube Premium, può disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Dall’app per smartphone e tablet di YouTube basta andare su Tu e premere l’icona delle Impostazioni in alto a destra, per poi selezionare Acquisti e abbonamenti e disattivare l’abbonamento in corso.

Dalla versione web di YouTube (youtube.com) bisogna, invece, premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra e poi su Acquisti e abbonamenti per disattivare il rinnovo.