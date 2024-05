YouTube regala oltre 75 giochi online

Fonte foto: photosince / Shutterstock.com

In risposta alla sezione Giochi di Netflix, lo scorso mese di novembre, YouTube lanciò Playables, una sezione dell’applicazione dedicata ai giochi, con un catalogo di diverse decine di titoli da giocare, senza pubblicità e acquisti in-game, direttamente all’interno di YouTube.

In questi mesi, Playables è stata un’esclusiva per gli utenti YouTube Premium, l’abbonamento che consente anche l’accesso a YouTube senza pubblicità oltre che al servizio YouTube Music Premium, una delle principali alternativa a Spotify. Da questa settimana, Playables è disponibile per tutti, senza alcun costo aggiuntivo.

YouTube Playables è ora per tutti

A disposizione degli utenti della piattaforma di Google ci sono ora oltre 75 giorni, disponibili direttamente tramite l’app di YouTube. Tra i titoli presenti in catalogo ci sono le ultime novità di alcune popolari serie videoludiche come Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask e Trivia Crack.

L’accesso ai giochi è semplice: una volta raggiunta la sezione Playables (che in italiano viene tradotta come Sala giochi) è possibile scegliere il titolo, tramite la scheda Sfoglia o la funzione di ricerca, e poi premerci sopra per avviare la sessione di gioco (elaborati dal dispositivo e non in cloud).

Per ogni gioco è possibile salvare i progressi raggiunti e tenere traccia dei propri record, esattamente come avviene con le varie app di giochi su smartphone e altre piattaforme. Ogni titolo, inoltre, può essere condiviso con gli amici (ma senza la possibilità di giocare in multiplayer) sfruttando un sistema di condivisione analogo a quello dei video e degli Short presenti sulla piattaforma.

È anche possibile salvare i titoli in una sezione dedicata i giochi preferiti, in modo da averli sempre a disposizione, per avviare rapidamente una partita. Al momento, YouTube non ha chiarito quali saranno le prossime mosse per il futuro di Playables che, quasi sicuramente, inizierà a ricevere aggiornamenti costanti (probabilmente su base mensile) con nuovo titoli messi a disposizione degli utenti.

Come usare YouTube Playables

Playables è ora accessibile all’interno di YouTube, sia tramite l’app per Android e iOS che tramite la versione accessibile via browser web. Per il momento, il catalogo di giochi non è disponibile, invece, su altre piattaforme, come le Smart TV.

Per accedere a Playables è sufficiente aprire l’app e accedere all’apposita sezione tramite il menu Esplora. Per la versione web, inoltre, basta raggiungere quest’indirizzo: youtube.com/playables.

Per il momento, però, il catalogo di giochi non è ancora disponibile in Italia. Si tratta di una questione di giorni: YouTube ha confermato la volontà di rilasciare in modo globale il catalogo di giochi Playables.