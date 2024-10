Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Non tutti sono a conoscenza del fatto che esista un vero e proprio Campionato Mondiale delle Zucche Giganti. Qualcosa che ha dell’incredibile, eppure è tutto vero. Come in molte competizioni, anche in questo caso ci sono dei favoriti e negli ultimi anni lo sguardo è stato rivolto verso Travis Gienger. È stato lui il vincitore per il secondo anno consecutivo ed ecco cosa sapere sulla zucca dei record.

La zucca più grande al mondo

Si è tenuta la 51esima edizione del Campionato Mondiale delle Zucche Giganti. Una manifestazione tanto incredibile e sopra le righe quanto si potrebbe immaginare. Il tutto è avvenuto a Half Moon Bay, in California. Il vincitore, per il secondo anno consecutivo, è stato Travis Gienger, ormai ben noto agricoltore del Minnesota. Ha portato in concorso una zucca davvero colossale, dal peso complessivo di 1.243 kg.

Un primo posto meritatissimo, al netto del fatto che il traguardo di quest’anno non è all’altezza di quello precedente. Nel 2023 infatti la sua zucca da primato pesava 1.247, segnando un vero e proprio record.

Il trionfo non prevede soltanto la gloria, con annessi articoli in vari Paesi. Spazio anche a un premio in denaro, corrispondente a 9 dollari per ogni kg della sua zucca da medaglia d’oro. Una somma considerevole, dunque, che ammonta a 11.106 dollari. Ciò corrisponde a 10.215 euro, circa.

Clima e record assoluto

Gienger ha spiegato, durante la premiazione, quanto tutto ciò sia ancora più incredibile dopo un anno meteorologico tanto particolare. Non è stato di certo quello giusto per un traguardo di questo genere.

Il vincitore ha saputo sfruttare al meglio la biologia del suo terreno, di fatto remando contro le condizioni avverse del clima. Tutto ciò è risultato fondamentale per il risultato conclusivo. Un successo che non è soltanto rappresentativo di una vittoria personale. Rappresenta un trionfo per l’intera comunità di coltivatori che sono alla ricerca delle migliori tecniche per la crescita di zucche e non solo.

Se si parla di zucche, Half Moon Bay è considerata la capitale. Ogni anno infatti ospita questo evento incredibile, che attira coltivatori di zucche giganti da ogni parte del mondo. Il concorso è ormai una tradizione ben consolidata, come dimostra il fatto d’aver superato quota 50 edizioni.

Quest’anno si è verificata una gran competizione tra i vari partecipanti. La zucca che ha vinto ha consolidato la reputazione del campione. Non è però stato infranto nuovamente il record mondiale. Gienger ha dunque dovuto rinunciare a ben 30.000 dollari, il che corrisponde a poco più di 27.500 euro. Ciò non ha però reso meno clamorosa la sua vittoria finale. Gienger si è riconfermato come una delle figure di spicco nel mondo della coltivazione in genere e, nello specifico, nel mondo delle zucche. La sua è una vera e propria arte agricola, antica e affascinante.

Le foto che circolano in rete, pubblicate su svariati account dei partecipanti e degli organizzatori, la dicono lunga. Per quanto sia una manifestazione particolare, infatti, questo Mondiale attira un interesse gigante da più di mezzo secolo.