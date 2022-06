1899: ecco la nuova serie dei creatori di Dark

Buone notizie per chi ha amato i misteri e le atmosfere cupe di Dark, la serie thriller e fantascientifica in tre stagioni uscita nel 2017. I creatori della serie, Baran bo Odar e Jantje Friese, sono al lavoro su un’altra serie dello stesso genere, che si intitolerà 1899 e sarà distribuita su Netflix.

A giudicare dal trailer di 1899, la nuova serie in arrivo condividerà con il progetto precedente dei suoi creatori la trama a tratti oscura, inquietante ed enigmatica. Ma le somiglianze tra i due titoli dovrebbero finire qui. «Il concept di 1899 è così diverso da Dark e questo dimostra la creatività di Friese e Odar e la loro versatilità come creatori. Siamo entusiasti di continuare questo percorso con loro», aveva infatti dichiarato Kelly Luegenbiehl, all’epoca vicepresidente delle produzioni originali Netflix per Europa e Africa. La serie sarà composta da otto episodi di circa un’ora ciascuno.

Di cosa parla 1899: la trama

La trama è ambientata nel 1899, appunto, su una grande nave carica di migranti che attraverso l’Oceano Atlantico dall’Europa verso New York. Durante il viaggio in mare i passeggeri incontrano un’altra nave di migranti alla deriva, che era scomparsa da mesi. Ciò che troveranno a bordo di questa imbarcazione trasformerà il viaggio verso gli Stati Uniti in un enigma da incubo.

Il cast: chi recita in 1899

La nave protagonista di 1899 – come tutte le navi di migranti che attraversavano l’oceano in quegli anni – ha ovviamente passeggeri di qualunque nazionalità: si partiva da tutta Europa per raggiungere la "terra promessa" oltreoceano, con la speranza di un lavoro e di un futuro migliore.

Il cast della serie è dunque internazionale, tanto che nelle puntate vengono parlate più lingue (anche se la principale sarà l’inglese). «Ciò che ci ha portato davvero a entrare in sintonia con quest’idea è stata la possibilità di realizzare una serie veramente europea con un cast misto proveniente da diverse nazioni», hanno confermato i creatori in passato.

Tra gli attori e le attrici coinvolti in 1899 ci sono Emily Beecham (già vista in Crudelia), Aneurin Barnard (noto ad esempio per The Goldfinch), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones) e Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain).

Nel cast ha un ruolo di rilievo anche Andreas Pietschmann, che aveva già interpretato uno dei protagonisti di Dark. Completano il cast Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume.

Quando esce 1899

Non è ancora stata annunciata la data di uscita di 1899. Netflix per ora ha distribuito solo due trailer, ma secondo alcune indiscrezioni il debutto potrebbe avvenire entro la fine del 2022.