3 film da ridere che vedremo nei prossimi mesi

Fonte foto: Prime Video

Prime Video ha promesso al suo pubblico che i prossimi mesi saranno ricchi di risate. È proprio il caso di dirlo, dopo gli annunci delle novità comunicati durante il Prime Video Presents Italia 2023 negli scorsi giorni. Oltre a diverse serie tv e show da ridere (ad esempio Gigolò per caso, No Activity – Niente da segnalare, Sono Lillo 2, Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna e Prova Prova Sa Sa 2), infatti, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 arriveranno in streaming anche diversi film comici. Ecco tre titoli da non perdere.

Elf Me, il film di Natale

Arriverà su Prime Video alla fine del 2023 (sotto Natale, ma la data esatta non è ancora stata annunciata) il film Elf Me, con Lillo Petrolo nei panni del protagonista Trip, un elfo costruttore al servizio di Babbo Natale. I giocattoli fabbricati da Trip sono particolari e magici, ma a volte fuori controllo.

Un pasticcio più grande del solito porta l’elfo a conoscere Elia, un ragazzino perseguitato dai bulli e con una madre giocattolaia che fatica a far decollare gli affari. Grazie all’incontro con Trip, il business dei giocattoli prende il verso giusto… se non fosse per un imprenditore che è deciso a metter loro i bastoni tra le ruote.

Nel cast del film ci sono anche Federico Ielapi (nei panni di Elia), Anna Foglietta (la mamma di Elia), Claudio Santamaria (l’imprenditore), Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani e Marcello Cavalli, con la collaborazione di Tommaso Renzoni. Elf Me è diretto da YouNuts! ed è co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon Studios.

Pensati Sexy

La protagonista del film Pensati Sexy è Maddalena: 30 anni, con un contratto precario e l’autostima sotto i piedi, pecora nera in una famiglia molto cattolica e reduce da una sfilza di appuntamenti con uomini che sembrano tutti sopra la sua portata.

A seguito dell’ennesimo incontro galante andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy. Come diventarlo? Grazie a un angelo custode molto particolare che entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi. Inizia così un tragicomico e divertente viaggio alla scoperta di tutte le potenzialità inespresse di Maddalena.

Diretto da Michela Andreozzi e con la sceneggiatura di Daniela Delle Foglie, il cast del film (in parte presente nella foto) include Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2024.

Gli Addestratori

Anche in questo film, in arrivo su Prime Video nel 2024, tra i protagonisti c’è Lillo Petrolo. Al suo fianco ci sono Geppi Cucciari, Giovanni Vernia, Francesca Agostini, Massimo De Lorenzo, Bianca Nappi, Paolo Mazzarelli, con Anita Caprioli, con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino.

Al momento non si sa ancora nulla della trama del film, che però sarà diretto da Andrea Jublin e scritto da Michele Abatantuono e Lara Prando. Il film è prodotto da Mattia Guerra, Stefano Massenzi e Andrea Occhipinti per Lucky Red, in collaborazione con Prime Video.