3 modi per controllare se una app Android è pericolosa

Per controllare se un'app Android è pericolosa è possibile effettuare alcune verifiche: ecco come proteggere il proprio smartphone

Fonte foto: PixieMe / Shutterstock

Il rischio di imbattersi in un’app malevola su Android è concreto. Le minacce sono diverse e per gli utenti è importante adottare alcune contromisure per proteggere il proprio smartphone. Per evitare di correre rischi, inoltre, è sempre possibile controllare se un’app Android è pericolosa. Ecco come fare.

Utilizza Play Protect

Play Protect è un sistema sviluppato da Google per analizzare le app Android, verificando la presenza di software malevolo all’interno del codice dell’app stessa. Si tratta di uno strumento di analisi completamente gratuito a cui è possibile accedere dall’app del Play Store.

Una volta aperta l’app in questione sullo smartphone da analizzare, è sufficiente premere sull’icona del proprio profilo, in alto a destra, e poi scegliere, tra le voci disponibili, l’opzione Play Protect, in modo da accedere al pannello per il controllo delle app.

A questo punto, è sufficiente premere su Analizza per avviare una scansione di tutte le app installate nello smartphone. Da notare che il sistema Play Protect funziona in background, in modo automatico. Periodicamente, lo strumento in questione analizza le app alla ricerca di possibili minacce. Play Protect è un sistema utile per capire se lo smartphone è stato hackerato.

Controllare le autorizzazioni dell’app

Un modo facile per capire se un’app Android è pericolosa è verificare le autorizzazioni che richiede. Alcune app potenzialmente pericolose potrebbero richiedere dei permessi “sospetti”. Ad esempio, un app Calcolatrice potrebbe richiedere il permesso per accedere alla Posizione e al Microfono, due elementi che, in linea teorica, non dovrebbero servire a un’app pensata per eseguire dei calcoli.

Per controllare i permessi richiesti e ottenuti da un’app installata sullo smartphone Android è sufficiente accedere alle Impostazioni e individuare l’elenco delle applicazioni installate. La procedura cambia in base al modello di smartphone e alla versione del sistema operativo. È possibile utilizzare la funzione di ricerca delle Impostazioni per individuare facilmente questa sezione.

Una volta raggiunto l’elenco delle app, basta premere sull’app “sospetta” e poi scegliere Autorizzazioni in modo da verificare quali permessi l’app ha ottenuto. Se dovesse esserci qualcosa che non torna sarà possibile rimuovere un’autorizzazione all’app sospettata di essere pericolosa.

Installare un’app di sicurezza

La funzione Play Protect è sicuramente uno strumento utile per verificare la presenza di app pericolose. Per un livello di sicurezza superiore, però, è utile installare un’app di sicurezza, scegliendo tra le varie applicazioni antivirus e antimalware sviluppate dalle principali aziende informatiche.

Queste applicazioni includono svariati strumenti per proteggere il telefono e i dati dell’utente e sono in grado di rilevare con maggiore precisione la presenza di app potenzialmente pericolose. È anche possibile isolare le app e metterle in quarantena, in modo da eliminarle in sicurezza e senza infettare il telefono.