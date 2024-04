Come evitare che le app prendano il controllo dello smartphone Android

Fonte foto: rafapress/ Shutterstock

Come tutti sistemi operativi, anche Android deve fare i conti con i problemi di sicurezza. Per smartphone e tablet Android, infatti, il pericolo principale è rappresentato dall’installazione di app infette che, grazie a software malevolo nascosto all’interno del codice, sono in grado di prendere il controllo del dispositivo e di rubare i dati dell’utente. Chi utilizza Android ha la possibilità di prevenire questi rischi e di adottare alcuni rimedi per proteggere il proprio dispositivo, anche tenendo conto di alcuni elementi che possono aiutare a capire se lo smartphone Android è stato hackerato. Ecco come fare.

Installare solo app dal Play Store

Il rischio principale per gli utenti Android è legato all’installazione di un’app scaricata da fonti alternative (scaricando il file .apk da un sito web o da uno store alternativo). In questi casi, infatti, il rischio di imbattersi in un’app malevola è elevato. La scelta migliore, soprattutto per gli utenti con scarse conoscenze informatiche, è di affidarsi esclusivamente al Google Play Store per procurarsi le app da installare. Chi ha uno smartphone o un tablet Samsung, inoltre, può utilizzare anche il Galaxy Store.

Aggiornare sempre il sistema operativo e le app

Per mantenere alto il livello di sicurezza del proprio dispositivo Android è necessario effettuare sempre gli aggiornamenti del sistema operativo e delle app. In genere, questi aggiornamenti vengono notificati oppure effettuati in automatico. Per controllare la disponibilità di aggiornamenti di Android oppure di patch di sicurezza basta andare in Impostazioni e, con la funzione di ricerca, individuare la sezione Aggiornamenti.

Rimuovere le autorizzazioni non necessarie

Android consente ai suoi utenti di gestire le autorizzazioni concesse alle app. Il sistema è molto semplice da utilizzare: dalle Impostazioni, infatti, è possibile accedere al menu delle App e poi all’elenco delle app installate (la procedura cambia in base al modello e alla versione di Android utilizzata). Da qui è possibile accedere alle Autorizzazioni concesse ad ogni singola app. L’utente può gestire tali autorizzazioni, rimuovendo alcuni permessi. Ad esempio, un gioco potrebbe avere il permesso di accedere alla Posizione senza che sia realmente necessario ai fini dell’esperienza utente. In questo caso, tale permesso può esser e revocato, bloccando l’accesso ai dati di geolocalizzazione all’app in questione.

Utilizzare Play Protect

Play Protect è un servizio sviluppato da Google per garantire la sicurezza dei dispositivi Android. Dall’app del Play Store, è sufficiente premere sull’immagine del proprio profilo, in alto a destra e poi su Play Protect per accedere al servizio. A questo punto, è sufficiente premere su Analizza per verificare la presenza di app dannose installate nel proprio dispositivo.

Installare un’app di protezione

Oltre a Play Protect, è utile installare sul proprio smartphone un’app antivirus e antimalware, affidandosi ai brand più noti del settore della sicurezza informatica. Le opzioni sono molteplici e i costi sono spesso ridottissimi. Con pochi euro al mese, infatti, sarà possibile attivare un sistema di protezione ad alta efficienza e in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche oltre ai tentativi di phishing.