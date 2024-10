Slow Horses, buone notizie per i fan della serie tv

Fonte foto: Apple TV+

Non si arresta il successo di Slow Horses, acclamata serie tv con Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb, già premiata agli Emmy e ai BAFTA. Prima ancora dell’uscita della quinta stagione su Apple TV+, infatti, è stato annunciato il rinnovo per la stagione 6. «Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato degli Slow Horses e sono felice che Gary Oldman guiderà questo cast stellare in un’altra avventura tesa e piena di azione», ha affermato Jay Hunt, direttore creativo Europa di Apple TV+.

Slow Horses stagione 6: cosa sappiamo

La migliore serie spy in televisione, un thriller di spionaggio epico, brillante, scritto in modo superbo e con un cast stellare: queste sono solo alcune delle critiche positive che la stampa di settore ha riservato alla spy-dark comedy Slow Horses.

Non stupisce, insomma, che si sia scelto di portare avanti ancora la storia di questo improbabile team dell’intelligence britannica soprannominato “Slough House”, formato da agenti che sono finiti in questo dipartimento semi-dimenticato per espiare qualche colpa in ambito professionale o perché ormai a fine carriera.

#SlowHorses has been renewed for Season 6 at Apple TV+. Season 5 is currently in post-production. pic.twitter.com/6gY39Nl1Sl — Screen Rant (@screenrant) October 15, 2024

Per quanto ne sappiamo al momento, la sesta stagione di Slow Horses sarà composta da sei episodi e sarà guidata e interpretata ancora una volta, come già accennato, da Gary Oldman.

La trama sarà adattata dai romanzi Joe Country e Slough House, che sono rispettivamente il sesto e il settimo volume della saga letteraria fermata da Mick Herron, usciti in edizione originale nel 2019 e nel 2021. «La sesta stagione vede gli Slow Horses in fuga mentre Diana Taverner li coinvolge tutti in un gioco ad alto rischio di ritorsioni e vendette», recita la breve sinossi fornita da Apple TV+.

Nel cast della serie tv ci sono anche Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Samuel West, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, Tom Brooke, Joanna Scanlan e Jonathan Pryce.

Prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films (con Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Adam Randall, Gail Mutrux, Douglas Urbanski e Gary Oldman come executive producers), la stagione 6 è adattata per la tv da Gaby Chiappe. La regia sarà ancora una volta di Adam Randall.

Quando escono i nuovi episodi di Slow Horses

Il finale della quarta stagione di Slow Horses è uscito su Apple TV+ il 9 ottobre 2024, ma per vedere i nuovi episodi bisogna avere ancora un po’ di pazienza.

La quinta stagione è attualmente in una fase avanzata della produzione: qui sotto si può vedere un primo teaser trailer. L’uscita in streaming su Apple TV+ è attesa per il 2025, ma non c’è ancora una data precisa.

Non ci sono ancora notizie certe, invece, in merito all’uscita di Slow Horses stagione 6.