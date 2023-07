Fonte foto: Sky

Sky quest’anno compie i suoi primi vent’anni in Italia, un traguardo che ha intenzione di celebrare continuando a rendere protagonisti «grandi autori, registi e stelle del cinema, campioni dello sport, talenti italiani e internazionali». Tra le numerose novità della prossima stagione ci sono titoli di ogni genere: ad agosto escono Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers e Billions, a settembre Domina e, più avanti, Un’estate fa, Unwanted – Ostaggi del mare, Non ci resta che il crimine – La serie e molto altro. Tra le varie novità, vale la pena segnalare queste tre nuove serie tv italiane che sarà presto possibile vedere su Sky e in streaming su NOW.

Piedone

Liberamente ispirata a Piedone Lo Sbirro interpretato da Bud Spencer nel 1973, questa nuova serie Sky Original è prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Creata e scritta da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici, la serie in quattro episodi avrà come protagonista la star di Gomorra Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo dell’ormai mitico Piedone Lo Sbirro del 1973.

Nella trama, l’ispettore Vincenzo Palmieri – un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone – ritorna nella sua Napoli dopo diversi anni. Qui dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, una risorsa. La data di uscita precisa non è ancora stata annunciata.

La Mala

La Mala è il titolo provvisorio di una nuova serie Sky Original (prodotta da Sky Studios, GreenBoo Production e MIA Film) che racconta la Milano criminale degli anni ’70 e dei primi anni ‘80. Ispirata alla docu-serie La Mala. Banditi a Milano, la serie è scritta da Stefano Sardo (già noto per 1992-1993-1994, Una relazione, Il ragazzo invisibile) con Chiara Battistini e Paolo Bernardelli, già registi e co-sceneggiatori della docu-serie Sky Original di partenza. Sky lo definisce «un racconto sfrontato e adrenalinico, scanzonato e action, feroce ma sfolgorante come le vite dei protagonisti della Milano criminale di quegli anni, che bruciarono in fretta ma con un lampo accecante». La data esatta di uscita su Sky e NOW non è ancora stata annunciata.

Un Amore

Un’altra novità annunciata, questa volta già con un periodo indicativo di uscita, è Un Amore (nella foto). La serie (prodotta da Sky Studios e Cattleya) arriverà su Sky e in streaming su NOW nel 2024 e ha per protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti. Composta da sei episodi e diretta da Francesco Lagi, la serie racconta una storia d’amore, quella tra Alessandro e Anna, che resiste al tempo e alla distanza e che si sviluppa lungo due linee temporali distinte. Nel cast ci sono anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati, Ottavia Piccolo e gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini.

