Cosa vedere in streaming oggi 2 dicembre 2024

Fonte foto: Eduardo Castaldo/Sky

Dicembre è il mese delle feste per eccellenza e anche sulle principali piattaforme di streaming iniziano a fioccare (per restare in linea con la stagione) cinepanettoni, film e serie tv a tema natalizio. Ma se per alcuni è ancora troppo presto per buttarsi a capofitto nella ricerca dei regali e negli addobbi a tema, sullo schermo e fuori, buone notizie: tra film e serie tv appena usciti non mancano le alternative completamente Xmas-free.

Cosa vedere oggi su Netflix

Su Netflix è disponibile da un paio di giorni Senna, miniserie in sei episodi che racconta sfide, vittorie e dolori di Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula 1. La serie tv drammatica, prodotta in Brasile, mostra la vita del campione dagli inizi della sua carriera, quando si trasferisce in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, fino al tragico incidente in cui ha perso la vita, avvenuto durante il Gran premio di San Marino.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Entra oggi nel catalogo di Prime Video Ricomincio da TAAAC, commedia del 2024 con Germano Lanzoni, alias Il Milanese Imbruttito. Diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina e Andrea Fadenti, il film dura un’ora e mezza e ha come protagonista un manager che, dopo aver perso il lavoro per via dell’acquisizione della sua azienda, è costretto ad accettare lavori umili che prima disprezzava.

Per chi vuole godersi un bel film, da ieri su Prime Video sono disponibili alcuni grandi successi di questi ultimi anni, tra cui Inception, capolavoro di Christopher Nolan del 2010 con Leonardo DiCaprio, e Quinto Potere, cult degli anni ’70 che fa una pungente satira sul mondo televisivo statunitense di quegli anni.

Cosa vedere oggi su Disney+

Per chi non l’ha ancora fatto, su Disney+ si può recuperare Qui non è Hollywood, serie tv basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, e che racconta, appunto, l’omicidio di Sarah Scazzi. Al debutto la novità è stata vista da così tante persone, da essere diventata il miglior lancio di una serie di general entertainment su Disney+ Italia.

Per chi si sente già in vena di Natale, invece, sulla piattaforma è già disponibile Mamma, ho perso l’aereo, che in tante case è diventato un classico intramontabile nei periodi di festa, da riguardare ogni anno.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su Sky e in streaming su NOW esce oggi Piedone – Uno sbirro a Napoli, poliziesco con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo che è una sorta di seguito, in chiave contemporanea, del celebre film con Bud Spencer nei panni del Commissario Rizzo.

Su Apple TV+ invece sono in uscita le puntate della seconda stagione di Silo, che ha fatto il suo debutto il 15 novembre. Acclamata serie tv di fantascienza, è basata sulla trilogia di romanzi di Hugh Howey ed è ambientata in un mondo in cui i pochi umani supertititi vivono rinchiusi in silos.