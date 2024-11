Trailer e data di uscita di Piedone - Uno sbirro a Napoli

Fonte foto: Sky

Mancano poche settimane all’arrivo su Sky e in streaming su NOW della serie tv Piedone – Uno sbirro a Napoli, ma intanto è già possibile avere un assaggio di cosa ci si può aspettare da questa novità. Sono stati diffusi in questi giorni, infatti, il poster e il trailer della serie tv targata Sky Original, che è diretta da Alessio Maria Federici e ha come protagonisti Salvatore Esposito, Silvia D’amico e Fabio Balsamo.

Trama e trailer di Piedone – Uno sbirro a Napoli

Produzione Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Titanus Production, società del gruppo Titanus, la serie tv Piedone – Uno sbirro a Napoli è composta da quattro episodi e ha come protagonista l’ispettore di polizia Vincenzo Palmieri che torna a Napoli per chiudere i conti con il suo passato.

Allievo del popolare Commissario Rizzo, detto Piedone, Palmieri dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali possono effettivamente aiutare a risolvere i casi di una città così complessa.

A dargli del filo da torcere ci sarà però la commissaria Sonia Ascarelli, poliziotta determinata e molto diversa da Palmieri per modi e convinzioni. Tra un’indagine e l’altra, tra colpi di scena e risate, il protagonista proverà a fare pace con i fantasmi del suo passato.

Il film Piedone Lo Sbirro in streaming

Non è necessario aver visto il film Piedone Lo Sbirro per godersi la nuova serie tv Piedone – Uno sbirro a Napoli, ma quest’ultima contiene un evidente riferimento alla pellicola del 1973.

Il commissario Rizzo detto Piedone di cui l’ispettore Palmieri è stato allievo è infatti il protagonista del film Piedone Lo Sbirro, reso immortale da Bud Spencer.

Chi volesse comunque recuperare la visione del film del 1973 lo trova in streaming su Rai Play e Prime Video, oltre che a noleggio su altre piattaforme.

Il cast di Piedone – Uno sbirro a Napoli

Salvatore Esposito (noto soprattutto per Gomorra – La serie, Fargo, Spaccapietre) interpreta Vincenzo Palmieri, l’erede spirituale del commissario Rizzo. Silvia D’Amico (già in Christian, Comandante, A casa tutti bene – La serie) è invece la commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli.

Tra i protagonisti c’è anche Fabio Balsamo (volto dei The Jackal e già in Beata te, Generazione 56k, Pesci piccoli), che veste i panni dell’ispettore aggiunto Michele Noviello.

La regia è di Alessio Maria Federici, che ha già messo la firma in passato su Non ci resta che il crimine – La serie, (Im)perfetti Criminali e Generazione 56K. Il soggetto della serie tv è di Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. La sceneggiatura è firmata da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

Piedone – Uno sbirro a Napoli in streaming

Piedone – Uno sbirro a Napoli esce il 2 dicembre 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.