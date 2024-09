3 serie tv da poco cancellate che hanno fatto arrabbiare i fan

Ad agosto 2024 è stata annunciata la cancellazione di tre serie tv che non avranno una stagione 2. Ecco quali sono e come hanno reagito i fan

Ogni volta che una serie tv viene cancellata, una fetta di pubblico resta inevitabilmente delusa. È un meccanismo a cui siamo abituati e che raramente viene motivato in modo esplicito. Tuttavia, alcune cancellazioni sono effettivamente più clamorose di altre, tanto da scatenare in certi casi delle raccolte firme degli spettatori che sperano, in questo modo, di spingere la piattaforma di streaming di turno a ripensarci. Sono almeno tre le serie tv cancellate ad agosto 2024, non senza un certo scompiglio tra il pubblico.

My Lady Jane: la stagione 2 non ci sarà

È ad esempio abbastanza inspiegabile il mancato rinnovo di My Lady Jane. La serie tv britannica in otto episodi è uscita su Prime Video a fine giugno 2024 con un finale evidentemente aperto a nuovi sviluppi. Che però, a quanto pare, il pubblico non vedrà.

Tratta dall’omonimo romanzo di Jodi Meadows del 2016, la serie tv immagina un passato alternativo-fantasy in cui Lady Jane Gray, che nella realtà fu regina d’Inghilterra per soli nove giorni, non viene decapitata ma continua a vivere, ad amare e a scrivere con coraggio il proprio destino.

My Lady Jane funziona molto bene grazie a un mix vincente di humor, azione, fantasy e romance. Il riscontro da parte del pubblico è stato molto positivo, ma forse il numero di visualizzazioni non è stato giudicato sufficientemente alto da Prime Video, dal momento che la cancellazione ufficiale della serie tv è stata comunicata a metà agosto.

I fan hanno reagito con lanciando l’hashtag #savemyladyjane e una petizione online che ha raccolto più di 30mila firme.

Dead Boy Detectives è stata cancellata

Passando a Netflix, ha deluso una buona quota di fan la decisione di cancellare Dead Boy Detectives. Basata sugli omonimi personaggi creati da Neil Gaiman e Matt Wagner per il fumetto The Sandman, la serie tv ha come protagonisti due giovani fantasmi, morti in epoche differenti, che si incontrano nell’aldilà e decidono di avviare una agenzia investigativa specializzata nel sovrannaturale.

La prima stagione è uscita ad aprile 2024, mentre la decisione di non rinnovare la serie per una seconda stagione è arrivata il 30 agosto. Il motivo è probabilmente legato al numero insufficiente di visualizzazioni. Anche in questo caso i fan si sono mobilitati sui social e con una raccolta firme, ma per ora senza esito positivo.

The Acolyte: perché è stata cancellata?

Ad agosto è stata annunciata anche la cancellazione di The Acolyte: a quanto pare, dopo una prima puntata vista da undici milioni di telespettatori, il resto dello show non ha raggiunto numeri di visualizzazioni accettabili – una valutazione fatta, ovviamente, anche tenendo a mente il budget speso per a produzione.

La prima stagione della serie tv, targata Lucasfilm, è uscita a inizio giugno 2024 su Disney+. La storia è ambientata nell’universo di Guerre stellari, un secolo prima rispetto agli eventi di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.