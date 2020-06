47 app Android da cancellare subito: quali sono

Questa volta tocca alla società di sicurezza Avast scoprire 47 applicazioni pericolose presenti sul Google Play Store. Oramai è una routine quasi settimanale: di tanto in tanto qualche società specializzata in sicurezza informatica scopre una decina di app che nascondono virus e adware. Le 47 app scoperte da Avast sono tutti videogame che in totale hanno raccolto oltre 15 milioni di download, segnale che il numero di utenti potenzialmente infetti è molto alta.

Come segnalano i ricercatori di Avast, 17 app sono ancora disponibili sullo store online di Google e non sono state eliminate nonostante la segnalazione a Big G, e non si sa per quale motivo. Le app pericolose nascondevano un adware che appartiene alla famiglia di virus HiddenAds. Che cosa sono gli adware? Si tratta di una tipologia di malware sempre più frequente sugli smartphone che mostrano in continuazione pubblicità ingannevoli. Gli hacker guadagnano sia sui click involontari rubati agli utenti, sia su eventuali servizi ad abbonamenti attivati a seguito dei click. Una doppia truffa che genera guadagni considerevoli per i pirati informatici.

Che cosa sono gli adware della famiglia HiddenAds

Gli adware sono dei virus piuttosto subdoli, anche se innocui per quanto riguarda la privacy degli utenti. Il loro unico obiettivo, infatti, è mostrare annunci pubblicitari sullo schermo dello smartphone, fino al punto da renderlo inutilizzabile.

I ricercatori di Avast hanno scoperto anche un funzionamento piuttosto subdolo di queste particolare adware: l’icona delle app infette spariva dallo smartphone, in modo che l’utente non le potesse disinstallare. Ma non solo. Anche nel caso in cui venivano eliminate, le app continuavano a infestare lo schermo del dispositivo.

Quali sono le app da cancellare subito

Tra le 47 app da eliminare subito dallo smartphone, ce ne sono ancora 17 present sul Google Play Store e che sono state scaricate almeno mezzo milione di volte. Quindi, la platea di utenti in pericolo o infettati è molto ampia. Ecco le app incriminate da eliminare immediatamente:

Draw Color by Number

Skate Board – New

Find Hidden Differences

Shoot Master

Stacking Guys

Disc Go!

Spot Hidden Differences

Dancing Run – Color Ball Run

Find 5 Differences

Joy Woodworker

Throw Master

Throw into Space

Divide it – Cut & Slice Game

Tony Shoot – NEW

Assassin Legend

Flip King

Save Your Boy

Assassin Hunter 2020

Stealing Run

Fly Skater 2020

Quali sono i pericoli per gli utenti

Se da un lato gli adware sono (quasi) innocui per la privacy, dall’altro sono un rischio per la salute dello smartphone. Questo virus è sempre attivo in background e porta lo smartphone a sforzarsi più del dovuto, scaricando la batteria in fretta e riscaldando eccessivamente le componenti interne. Se il virus resta attivo per più mesi, lo smartphone potrebbe anche smettere di funzionare oppure la batteria diventare praticamente inutilizzabile.

Come difendersi dalle app pericolose

I consigli da seguire per proteggersi dalle app che nascondono malware e adware sono sempre gli stessi. In primis, scaricate solamente applicazioni di cui vi potete fidare e che sono sviluppate da software house famose e affidabili. Inoltre, diffidate dalle app, soprattutto nei videogame, con recensioni troppo positive: nella maggior parte dei casi sono false.

Inoltre, installate un antivirus sullo smartphone Android: nella maggior parte dei casi sono gratuiti e assicurano una protezione dall’attacco di molti malware e virus.