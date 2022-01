5 imperdibili serie in arrivo su Prime nel 2022

0303Il menu delle serie tv del 2022 si preannuncia ricchissimo su Amazon Prime Video. Sulla piattaforma di streaming sono in arrivo diversi esordi in piena regola, oltre alle attesissime nuove stagioni di storie che gli spettatori stanno seguendo da tempo. Vediamo quali sono i titoli da non perdere quest’anno.

Nel 2022 su Prime non mancheranno le produzioni italiane, come dimostrano le serie tv Bang Bang Baby, crime drama ambientato nella Milano di fine anni ’80, e Prisma, serie young adult che affronta il tema del rapporto tra corpo e identità. Imperdibile per gli appassionati sarà la terza stagione di The Boys, basata sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. C’è grande attesa anche per gli altri titoli Amazon Original, tra cui Reacher, basata sul romanzo Killing Floor di Lee Child, e Diabolical, serie antologica animata ambientata nell’universo di The Boys. Ecco quali sono le altre serie tv da non perdere su Prime nel 2022.

Monterossi

Sarà disponibile dal 17 gennaio questa serie tv di genere thriller investigativo, ma con risvolti comici, tratta dai celebri romanzi gialli di Alessandro Robecchi.

Il protagonista dei 6 episodi è Carlo Monterossi, che ha 50 anni ed è un autore televisivo disilluso che deve il suo successo a programmi trash che detesta. Quando decide di lasciare il lavoro, resta coinvolto in una serie di crimini misteriosi.

The Bad Guy

È un’altra produzione italiana Amazon Original questa serie tv interamente dedicata alla storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia.

Improvvisamente accusato di essere affiliato a una organizzazione criminale, Scotellaro viene condannato e, senza più nulla da perdere, decide di cercare vendetta.

The Lord of The Rings

Dal libro al film, fino alla serie tv. C’è grande attesa per l’uscita della serie tv dedicata a Il signore degli anelli, prevista per il 2 settembre.

Ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, la trama segue un gruppo di personaggi mentre si apprestano a fronteggiare il ritorno del male nella Terra di Mezzo.

LOL – Chi ride è fuori 2

Il comedy show dei record fa il bis. Anche nella seconda stagione di LOL dieci professionisti della risata saranno impegnati in una sfida a colpi di battute cercando di strappare un sorriso agli altri partecipanti.

A condurre saranno Fedez e Frank Matano, mentre i comici in gara saranno Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione,Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

The Marvelous Mrs Maisel 4

La fantastica signora Maisel sta tornando! Esce il 18 febbraio la quarta stagione della serie tv ambientata nel 1960.

La trama segue le vicende di Midge che se da una parte trova nuovi entusiasmanti ingaggi lavorativi, dall’altra vive una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici.

