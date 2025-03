5 novità da vedere ad aprile 2025 su Rakuten Tv

Fonte foto: @Mickey17Movie/X

Ci sono anche diversi titoli premiati e nominati all’ultima edizione degli Oscar tra le nuove uscite di aprile 2025 su Rakuten TV, la piattaforma di streaming che combina i servizi TVOD (Transactional video-on-demand; ovvero i film più recente disponibili per l’acquisto o il noleggio), AVOD (Advertising video-on-demand; ovvero migliaia di film, documentari e serie on-demand) e canali FAST (Free Ad-Supported Streaming TV; ovvero canali lineari gratuiti e tematici). Per chi è in cerca di ispirazione in vista della prossima serata sul divano in compagnia di una bella storia, ecco cinque film da guardare su Rakuten TV scelti tra le uscite più recenti e commentate del momento.

Conclave in streaming

Dal 3 aprile 2025 è disponibile per l’acquisto o il noleggio sulla piattaforma di streaming Conclave di Edward Berger, thriller politico che porta sullo schermo i retroscena dell’elezione di un nuovo pontefice tra strategie, intrighi, segreti e lotte di potere interne alla Chiesa.

Il film ha ricevuto varie nomination ai Premi Oscar del 2025, tra cui quella per il Miglior Film; e ha vinto la statuetta per la Miglior Sceneggiatura Non Originale, scritta da Peter Straughan. Il cast è guidato da Ralph Fiennes.

Dove vedere The Brutalist

Sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio ad aprile anche The Brutalist, diretto da Brady Corbet e con Adrien Brody, chegrazie alla sua interpretazione ha vinto l’Oscar come Miglior Attore Protagonista. Il film si è portato a casa anche le statuette per la Migliore Fotografia e la Migliore colonna sonora originale.

Il film dura tre ore e mezza e racconta la vita e le ambizioni dell’architetto ungherese László Toth, un personaggio di finzione che, dopo l’esperienza nei campi di concentramento, emigra negli Stati Uniti nel dopoguerra con il sogno di costruire qualcosa di grandioso.

A Real Pain in streaming

Scritto, diretto e interpretato da Jesse Eisenberg, A Real Pain è un film drammatico che combina ironia, struggimento e introspezione. Sarà disponibile per noleggio o acquisto dal 29 aprile.

I protagonisti sono due cugini, interpretati da Eisenberg e Kieran Culkin (che per questo ruolo ha vinto l’Oscar come Migliore attore non protagonista), che dopo la morte della nonna compiono un viaggio insieme in Polonia per riscoprire le loro radici e affrontare alcuni temi irrisolti del loro passato.

Film per famiglie: Paddington in Perù

Dal 22 aprile sulla piattaforma di streaming si può vedere anche Paddington in Perù, film per tutta la famiglia e terzo capitolo delle avventure dell’orso più amato d’Inghilterra. In questo nuovo racconto l’orsetto Paddington intraprende un viaggio nel suo paese natale, il Perù appunto, accompagnato dalla famiglia Brown.

Mickey 17 in streaming

Sempre dal 22 aprile entra nel catalogo anche Mickey 17, il film sci-fi diretto da Bong Joon-ho e uscito al cinema in Italia a inizio marzo 2025. Basato sul romanzo Mickey7 di Edward Ashton, il film racconta la storia di Mickey Barnes, interpretato da Robert Pattinson, un “sacrificabile” che viene mandato in una missione di colonizzazione sul pianeta ghiacciato Niflheim.

Il suo ruolo prevede di affrontare compiti letali, morire e poi essere “ricreato” con tutti i ricordi intatti. Quando il protagonista sopravvive inaspettatamente a una missione suicida, scopre che un nuovo clone, Mickey 18, è stato comunque attivato in sua assenza.