5 novità da vedere su Apple Tv+ a maggio 2024

Dal dramma storico alla commedia famigliare, dal documentario che lascia a bocca aperta fino alla fantascienza più appassionante. Le novità in arrivo a maggio 2024 su Apple TV+ si confermano capaci di soddisfare tutti i gusti. Le uscite interessanti non mancheranno nemmeno nelle settimane successive: c’è già parecchia attesa per Presunto innocente, serie poliziesca con Jake Gyllenhaal, e per Bread and Roses, documentario sulle terribili conseguenze patite dalle donne dopo la caduta di Kabul nelle mani dei Talebani nel 2021. Entrambi i titoli usciranno a giugno. Intanto, ecco cosa guardare in streaming su Apple TV+ a maggio.

Acapulco

Dal 1° maggio è disponibile la terza stagione di Acapulco (nella foto). Nei nuovi episodi della serie comedy, nel presente Maximo (interpretato da Eugenio Derbez) torna in una Las Colinas molto diversa, che non riconosce più. Nel 1985, invece, il protagonista (che nella versione giovane ha il volto di Enrique Arrizon) continua la sua scalata verso il successo mettendo potenzialmente a rischio tutte le relazioni della sua vita.

Dark Matter

Tratta dall’omonimo romanzo di fantascienza, la serie tv Dark Matter ha come protagonista un professore di fisica che finisce tragicamente intrappolato in una versione alternativa della sua vita. Un labirinto inquietante dal quale proverà a uscire per salvare la sua famiglia da una impensabile minaccia: sé stesso. Nel cast ci sono Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga e Jimmi Simpson. In streaming dall’8 maggio.

Hollywood Con Queen

Dall’8 maggio è disponibile anche Hollywood Con Queen, documentario che ricostruisce la vera indagine di un giornalista investigativo e di una detective privata per scoprire la verità dietro la famigerata “regina della truffa” di Hollywood. Per anni, infatti, una misteriosa figura femminile ha contattato i lavoratori freelance del mondo dello spettacolo e, fingendosi un pezzo grosso dell’industria e proponendo presunte opportunità di carriera, li ha invitati in Indonesia per improbabili riunioni e sopralluoghi… ma era solo una scusa per sottrarre loro parecchio denaro.

The Big Cigar

Tratta dall’articolo del 2012 di Joshuah Bearman, che qui è produttore esecutivo, la serie drama The Big Cigar è basata su una storia vera e racconta la fuga a Cuba di Huey P. Newton, leader delle Pantere Nere. Per riuscire a scappare dagli Stati Uniti Newton si affida al produttore Bert Schneider e ad altre celebrità di Hollywood: il risultato è una fuga elaborata e rocambolesca, in cui non mancano colpi di scena e imprevisti.

Nel cast ci sono André Holland, Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie e Glynn Turman. Dal 17 maggio in streaming.

Trying

Dal 22 maggio arriva invece la quarta stagione di Trying. La trama comincia sei anni più tardi rispetto a dove erano rimasti gli spettatori: Nikki (interpretata da Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) sono diventati esperti genitori adottivi, circondanti da una buona rete di supporto. La coppia si trova però di fronte a una prova difficile quando la figlia adolescente Princess (interpretata da Scarlett Rayner) inizia a desiderare un legame con la madre naturale.