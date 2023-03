5 nuovi reality show da vedere su Netflix

Divertenti, irriverenti, sexy, ingegnosi, appassionanti: i reality show su Netflix non mancano mai e ce ne sono davvero per tutti i gusti. Il loro fascino? Sono appassionanti come una serie tv ma danno l’impressione (e vogliamo crederci, ovviamente!) che sia tutto improvvisato, ripreso dal vivo, autentico. Alcuni titoli sono arrivati sulla piattaforma di streaming da pochi giorni, altri faranno il loro debutto a breve. Sono le novità del momento. Ecco di cosa si tratta, come funzionano e perché guardarli.

Cheat – Chi bara vince

La prima stagione di questo reality è uscita su Netflix il 1° marzo. Si tratta di un quiz, condotto da Danny Dyer ed Ellie Taylor, in cui per una volta non vince chi sa di più o chi è più bravo, ma chi bara meglio. I concorrenti possono infatti giocare d’astuzia, bluffare, mentire, ingannare… a patto di non farsi scoprire, naturalmente! In palio c’è un montepremi di oltre 50.000 sterline.

Next in Fashion 2

La seconda stagione è uscita su Netflix il 3 marzo. Lo stilista e personaggio televisivo Tan France e la top model di fama mondiale Gigi Hadid fanno gli onori di casa della trasmissione, una divertente sfida in cui un gruppo di stilisti emergenti gareggia per aggiudicarsi il premio di 200.000 dollari. I giudici della seconda stagione includono Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Bella Hadid e Donatella Versace.

Dance 100

Otto affermati professionisti della danza gareggiano tra loro per dimostrare di essere la prossima superstar della coreografia. Chi vincerà la sfida? Per saperlo bisogna aspettare l’uscita di Dance 100, presentato da Ally Love, che sarà disponibile su Netflix dal 17 marzo. I coreografi protagonisti dovranno vincere la gara di street dance dirigendo cento tra i migliori ballerini al mondo – da qui il nome dello show. Anche i giudici del reality show sono ballerini.

I Am Georgina

Modella, mamma, influencer di successo, donna d’affari, ballerina, compagna di Cristiano Ronaldo: chi ha visto I Am Georgina su Netflix sa bene chi sia Georgina Rodríguez. Il reality show rivela molti aspetti della vita della donna: la maternità, le relazioni, le feste, ma anche caratteristiche più intime e personali. La novità è che sta per arrivare la seconda stagione: non è ancora stata annunciata la data ufficiale, ma non manca molto!

Too Hot To Handle: Germania

Uscito a fine febbraio su Netflix, la versione made in Germany del reality show porta sullo schermo un gruppo di sexy single tedeschi con la fobia delle relazioni a lungo termine. Per sperare di vincere il premio di 200.000 euro in palio, però, i ragazzi e le ragazze in gara dovranno rinunciare al sesso, ai baci, alle carezze e a qualunque altro tipo di effusione sessuale, autoerotismo incluso, per tutta la durata del programma. Il contesto – un resort di lusso e prove piccanti da superare – non renderà semplice resistere alle tentazioni.