Puoi trovarti in cima all’Himalaya o in un bunker per sopravvivenza, ma puoi tranquillamente giocare ad uno dei 50 giochi offline per Android ed iOS senza pubblicità e senza acquisti in app che, in questo articolo, abbiamo selezionato apposta per te.

Ebbene sì. In un periodo in cui stanno spopolando i giochi multiplayer e quelli che necessitano obbligatoriamente di una connessione, esistono ancora tanti titoli giocabili senza internet, molti dei quali occupano poca memoria e sono gratis. Non si tratta di giochini banali, creati giusto per farti passare un po’ il tempo, ma di giochi intriganti, in grado di intrattenerti a lungo. Dai rompicapo agli sparatutto offline fino ai giochi per gli appassionati di calcio: ecco i migliori giochi senza Wi-Fi da scaricare ora.

Giochi offline d’azione

Se sei un amante dei giochi platform (quelli dove il personaggio salta da una piattaforma all’altra) o sei un appassionato di sparatutto, sappi che esistono dei giochi offline meravigliosi, che non tutti conoscono e che ti consigliamo di provare almeno una volta. Ecco quelli che abbiamo provato per te, disponibili gratuitamente negli store di Android e iOS.

Stranger Things . Per gli amanti della serie tv e per i nostalgici degli arcade games anni ’80, proponiamo questo gioco offline di avventura , gratis e senza pubblicità. La grafica , ricreata perfettamente, è la perla di questo gioco avventuroso, che permette di rivivere gli eventi principali della serie (in particolare quelli della terza stagione).

. Per gli amanti della serie tv e per i nostalgici degli arcade games anni ’80, proponiamo questo , gratis e senza pubblicità. La , ricreata perfettamente, è la perla di questo gioco avventuroso, che permette di rivivere gli eventi principali della serie (in particolare quelli della terza stagione). Cover Fire . Pronto a combattere una guerra contro la Tetracorp Corporation? In questo sparatutto offline gratis , da giocare in qualsiasi luogo ti trovi, puoi costruire la tua strategia nel campo di battaglia ed attaccare a 360 gradi i tuoi nemici.

. Pronto a combattere una guerra contro la Tetracorp Corporation? In questo , da giocare in qualsiasi luogo ti trovi, puoi costruire la tua strategia nel campo di battaglia ed attaccare a 360 gradi i tuoi nemici. Angry Birds Star Wars 2 . In questa versione, i poteri dei 30 uccellini, da schiantare contro gli oggetti, sono quelli dei personaggi della mitica saga di Star Wars: ad esempio, il Red Bird usa la spada laser per andare a distruggere gli oggetti. Questo gioco offline è perfetto per grandi e bambini, complici anche gli effetti sonori divertenti.

. In questa versione, i poteri dei 30 uccellini, da schiantare contro gli oggetti, sono quelli dei personaggi della mitica saga di Star Wars: ad esempio, il Red Bird usa la spada laser per andare a distruggere gli oggetti. Questo gioco offline è perfetto per grandi e bambini, complici anche gli effetti sonori divertenti. Minion Rush: Cattivissimo Me – Il gioco . In questo gioco senza linea , gratuito su dispositivi iOS e Android, hai come obiettivo quello di raccogliere gustose banane cercando di saltare, schivare e rotolare in numerose missioni, piene di divertimento.

. In questo , gratuito su dispositivi iOS e Android, hai come obiettivo quello di raccogliere gustose banane cercando di saltare, schivare e rotolare in numerose missioni, piene di divertimento. Swamp Attack . Tra i giochi che occupano poco spazio e che funzionano senza internet , merita considerazione questo titolo. Si tratta di un gioco gratuito dalla grafica in stile cartoon che piace ai bambini, ma anche agli adulti! In cosa consiste? Il personaggio principale deve difendere la propria casa da un numero pressoché infinito di mostriciattoli che vogliono distruggerla.

. Tra i e , merita considerazione questo titolo. Si tratta di un gioco gratuito dalla grafica in stile cartoon che piace ai bambini, ma anche agli adulti! In cosa consiste? Il personaggio principale deve difendere la propria casa da un numero pressoché infinito di mostriciattoli che vogliono distruggerla. Crossy Road . Questo gioco offline a scorrimento infinito consiste nel far percorrere ad un pollo più strada possibile, evitando che rimanga schiacciato da macchine e camion. Un modo simpatico per passare del tempo durante, ad esempio, un viaggio in aereo.

. Questo consiste nel far percorrere ad un pollo più strada possibile, evitando che rimanga schiacciato da macchine e camion. Un modo simpatico per passare del tempo durante, ad esempio, un viaggio in aereo. Hungry Shark Word . In questo gioco piuttosto crudele, ma super divertente, l’obiettivo è quello di far divorare ad uno dei 30 squali qualsiasi cosa presente nell’Oceano e fuori dall’Oceano, quindi anche i poveri ed ignari umani. Per Android ed iPhone, si può scaricare gratis e non necessita di linea per giocare.

. In questo gioco piuttosto crudele, ma super divertente, l’obiettivo è quello di far divorare ad uno dei 30 squali qualsiasi cosa presente nell’Oceano e fuori dall’Oceano, quindi anche i poveri ed ignari umani. Per Android ed iPhone, e per giocare. Clumsy Ninja . Tra i giochi offline gratis d’avventura e d’azione è d’obbligo citare questo famoso titolo, che appassiona migliaia di giocatori in tutto il mondo. Lo scopo del gioco è quello di addestrare e spingere verso numerose missioni incredibili il ninja più maldestro di sempre, appunto Clumsy Ninja.

. Tra i d’avventura e d’azione è d’obbligo citare questo famoso titolo, che appassiona migliaia di giocatori in tutto il mondo. Lo scopo del gioco è quello di addestrare e spingere verso numerose missioni incredibili il ninja più maldestro di sempre, appunto Clumsy Ninja. Super Cat Tales 2 . Un gioco platform che devi assolutamente provare è quello che vede come protagonisti Alex ed i suoi amici gatti. La grafica e la musica vintage, gli oltre 100 livelli, le aree segrete e la possibilità di giocare offline sono la meraviglia di questo titolo. Si scarica gratis su App Store e Play Store.

. Un gioco platform che devi assolutamente provare è quello che vede come protagonisti Alex ed i suoi amici gatti. La grafica e la musica vintage, gli oltre 100 livelli, le aree segrete e la possibilità di giocare offline sono la meraviglia di questo titolo. Si scarica gratis su App Store e Play Store. Swing Copters. Seppur disponibile unicamente in lingua inglese, ti invitiamo a scaricare questo gioco divertentissimo, che occupa poca memoria (solo 7,9 MB) ed a cui puoi accedere anche in modalità aereo. Ti sfidiamo a superare i livelli, man mano sempre più difficili. Riuscirai a superare almeno un livello senza essere entrato in contatto con i numerosi ostacoli?

Giochi di carte senza Wi-Fi per Android e iPhone

Se hai poco tempo, sai bene che il miglior modo per svagarsi è giocare a carte. Su App Store e Play Store puoi trovare un’infinità di giochi di carte da scaricare gratis. Noi abbiamo selezionato quelli che ti permettono di giocare senza necessariamente la modalità multiplayer e, quindi, che non richiedono una connessione ad una linea telefonica.

Canasta Free (Android)/Canasta (iOS) . Questo gioco di carte offline è curato nella grafica in entrambe le versioni dei due principali sistemi operativi e consente di sfidare lo smartphone stesso. Si scarica in maniera gratuita.

. Questo gioco di carte offline è curato nella grafica in entrambe le versioni dei due principali sistemi operativi e consente di sfidare lo smartphone stesso. Si scarica in maniera gratuita. Briscola (Android) . La versione digitale di Briscola per Android è scaricabile gratuitamente e permette di giocare offline con i propri amici semplicemente connettendo il bluetooth, senza connessione .

. La versione digitale di Briscola per Android è scaricabile gratuitamente e permette di giocare offline con i propri amici semplicemente connettendo il bluetooth, . Tressette . Gratis sia per Android sia per iPhone, questo classico gioco di carte offre, in entrambe le versioni digitale, vari livelli di difficoltà. Una volta scaricato con una connessione internet, è possibile tranquillamente giocarci senza Wi-FI .

. Gratis sia per Android sia per iPhone, questo classico gioco di carte offre, in entrambe le versioni digitale, vari livelli di difficoltà. Una volta scaricato con una connessione internet, è possibile tranquillamente giocarci . Uno & Friends per Android /Uno! (ioS) . Se sei un amante di uno dei giochi di carte più divertenti e popolari di sempre, devi provare la sua versione digitale, scaricabile gratuitamente su vari sistemi operativi. Il gioco funziona perfettamente offline.

. Se sei un amante di uno dei giochi di carte più divertenti e popolari di sempre, devi provare la sua versione digitale, scaricabile gratuitamente su vari sistemi operativi. Il gioco funziona perfettamente offline. Poker Offline e Online (Android) / Offline Poker (iOS) . Prova una delle partite di poker offline di questi titoli. Sono le migliori alternative per giocare a questo famoso gioco di carte, senza rischi di perdere soldi e senza mettere mano alla carta di credito.

. Prova una delle partite di poker offline di questi titoli. Sono le migliori alternative per giocare a questo famoso gioco di carte, senza rischi di perdere soldi e senza mettere mano alla carta di credito. Scopone / iScopone . Questi due titoli, scaricabili rispettivamente su dispositivi Android ed iPhone, hanno diversi livelli di difficoltà e differenti varianti di gioco. Dato che l’avversario è il sistema stesso, si possono giocare tranquillamente offline.

. Questi due titoli, scaricabili rispettivamente su dispositivi Android ed iPhone, hanno diversi livelli di difficoltà e differenti varianti di gioco. Dato che l’avversario è il sistema stesso, si possono giocare tranquillamente offline. Burraco Jogatina . Tra i migliori titoli che per giocare non richiedono una connessione internet , ti segnaliamo Burraco Jogatina per Android ed iPhone. Nella modalità offline, ti permettono di sfidare l’intelligenza artificiale su tre livelli differenti.

. Tra i migliori titoli che per giocare , ti segnaliamo Burraco Jogatina per Android ed iPhone. Nella modalità offline, ti permettono di sfidare l’intelligenza artificiale su tre livelli differenti. Solitario (Android) / Solitarie Classic Card Game (iOS). Per giocare a Solitario con i propri smartphone la connessione non è necessaria. In entrambe le versioni per Samsung ed iPhone, le modalità di sfida sono differenti e la possibilità di personalizzazione del gioco è ampia.

Giochi gratis di sport e motori offline

Se lo sport ed i motori sono le tue passioni più grandi, non puoi perderti questi giochi di macchine che funzionano senza internet e ti permettono di giocare ovunque ti trovi.

PBA Bowling . Il gioco ufficiale della Professional Bowlers Association si può giocare sia su device Android sia su quelli iOS, in maniera gratuita ed offline. La grafica merita.

. Il gioco ufficiale della Professional Bowlers Association si può giocare sia su device Android sia su quelli iOS, in maniera gratuita ed offline. La grafica merita. Crazy Taxi Classic . Uno tra i più amati classici della SEGA è ora gratis e giocabile offline su Android ed iOS. Se hai giocato al videogioco originale in modalità arcade negli anni ’90, non potrai che amare la musica originale degli Offspring e dei Bad Religion.

. Uno tra i più amati classici della SEGA è ora gratis e giocabile offline su Android ed iOS. Se hai giocato al videogioco originale in modalità arcade negli anni ’90, non potrai che amare la musica originale degli Offspring e dei Bad Religion. Trials Frontier . Questo gioco di motocross ti impegna in avventurose scorribande con potenti moto da cross e ti fa attraversare scenari ricchi di ostacoli. Una volta scaricato gratuitamente, non richiede connessione per giocare.

. Questo gioco di motocross ti impegna in avventurose scorribande con potenti moto da cross e ti fa attraversare scenari ricchi di ostacoli. Una volta scaricato gratuitamente, non richiede connessione per giocare. GT Racing 2. Tra i migliori simulatori di guida per iPhone e Samsung, GT Racing 2 ti permette di giocare offline in modalità “giocatore singolo”. Sono 67 le auto su licenza ed oltre 1200 gli eventi a cui partecipare.

Tra i migliori simulatori di guida per iPhone e Samsung, GT Racing 2 ti permette di giocare offline in modalità “giocatore singolo”. Sono 67 le auto su licenza ed oltre 1200 gli eventi a cui partecipare. Stickman Tennis . Un titolo sportivo da non perdere, che ti permette di giocare senza connessione WI-FI , è quello che vede come protagonisti gli stickman, ovvero quei disegni stilizzati che raffigurano le persone con semplici linee e cerchi. Sono due le modalità di gioco: una automatica ed una manuale.

. Un titolo sportivo da non perdere, che ti permette di , è quello che vede come protagonisti gli stickman, ovvero quei disegni stilizzati che raffigurano le persone con semplici linee e cerchi. Sono due le modalità di gioco: una automatica ed una manuale. Tower Boxing . Dal fascino retrò, e con pixel art molto curata, in questo gioco sportivo gratuito, che non richiede connessione, dovrai a suon di pugni radere al suolo una torre nel minor tempo possibile.

. Dal fascino retrò, e con pixel art molto curata, in questo gioco sportivo gratuito, che non richiede connessione, dovrai a suon di pugni radere al suolo una torre nel minor tempo possibile. Head Soccer . Questo gioco, che vede come protagonisti dei calciatori dalla testa molto più grande rispetto al corpo, è il miglior titolo sportivo per chi desidera giocare senza Wi-Fi e senza dover pagare nulla. Puoi sconfiggere il tuo avversario con tiri spettacolari, come il dragon shot e l’ice shot.

. Questo gioco, che vede come protagonisti dei calciatori dalla testa molto più grande rispetto al corpo, è il miglior titolo sportivo per chi desidera e senza dover pagare nulla. Puoi sconfiggere il tuo avversario con tiri spettacolari, come il dragon shot e l’ice shot. 3D Biliardo . In grafica 3D davvero ben realizzata, questo titolo gratuito permette di giocare a biliardo offline contro il dispositivo.

. In grafica 3D davvero ben realizzata, questo titolo gratuito permette di giocare a biliardo offline contro il dispositivo. Epic Skater . Disponibile sull’App Store e su Play Store, Epic Skater è un avvincente gioco sportivo offline che ti permette di sperimentare tutte le mosse tipiche dello skateboard.

. Disponibile sull’App Store e su Play Store, Epic Skater è un avvincente gioco sportivo offline che ti permette di sperimentare tutte le mosse tipiche dello skateboard. Asphalt 8: Airborne . Se l’adrenalina e l’alta velocità rendono migliori le tue giornate, allora devi assolutamente provare questo emozionante gioco offline per iPhone e Samsung.

. Se l’adrenalina e l’alta velocità rendono migliori le tue giornate, allora devi assolutamente provare questo emozionante gioco offline per iPhone e Samsung. Flick Shoot . I calci di rigore sono uno dei momenti sportivi più emozionanti e questo titolo racchiude tutta l’eccitazione che si può provare durante questa fase finale della partita. Giocabile offline, Flick Shoot è molto vario e gradevole: riuscirai a parare tutti i colpi tirati dall’intelligenza artificiale?

. I calci di rigore sono uno dei momenti sportivi più emozionanti e questo titolo racchiude tutta l’eccitazione che si può provare durante questa fase finale della partita. Giocabile offline, Flick Shoot è molto vario e gradevole: riuscirai a parare tutti i colpi tirati dall’intelligenza artificiale? Dr Driving. Lo scopo di questo gioco non è la classica corsa sportiva. Si tratta di un gioco di guida diversa e divertente: per una volta non dovrai andare a tutta velocità, ma cercare di guidare in modo responsabile.

I migliori giochi di Puzzle e Rompicapo offline

Giocare ai puzzle ti permette di migliorare la logica, il ragionamento e l’intuizione. Da quando esistono tantissime versioni digitali di questi giochi, le possibilità di mettersi alla prova e di ottenere numerosi benefici sono infinite. Ecco i giochi offline, da scaricare gratis, con cui potresti passare un po’ di tempo:

Jewels Stars . In questo classico arcade game, devi cercare di mettere a fianco tre gioielli simili tra di loro nel colore e nel disegno. I blocchi si spostano semplicemente con un dito;

. In questo classico arcade game, devi cercare di mettere a fianco tre gioielli simili tra di loro nel colore e nel disegno. I blocchi si spostano semplicemente con un dito; Monument Valley 2 . Questo gioco offline è davvero originale e molto apprezzato dagli amanti dei rompicapo. Basato su una geometria irreale, racconta una storia dolce ed avvincente tra livelli sempre più difficili;

. Questo gioco offline è davvero originale e molto apprezzato dagli amanti dei rompicapo. Basato su una geometria irreale, racconta una storia dolce ed avvincente tra livelli sempre più difficili; Freeze – La fuga . Questo puzzle game, tutto in bianco e nero, vede come protagonista un occhio che deve superare col tuo aiuto una serie di schemi e labirinti complessi e con dinamiche differenti che non ti stancheranno;

. Questo puzzle game, tutto in bianco e nero, vede come protagonista un occhio che deve superare col tuo aiuto una serie di schemi e labirinti complessi e con dinamiche differenti che non ti stancheranno; 2048 . Il tuo obiettivo in questo puzzle game è quello di associare delle tessere numerate fino a raggiungere la cifra 2048. Scaricalo gratuitamente da App Store e Play Store;

. Il tuo obiettivo in questo puzzle game è quello di associare delle tessere numerate fino a raggiungere la cifra 2048. Scaricalo gratuitamente da App Store e Play Store; Bottoni e Forbici . Come in Jewels Star, lo scopo di questo gioco è quello di unire bottoni da cucito del medesimo colore e completare i vari livelli;

. Come in Jewels Star, lo scopo di questo gioco è quello di unire bottoni da cucito del medesimo colore e completare i vari livelli; Dune . Cerca di far saltare la palla facendo attenzione a che non vada troppo in alto: sarebbe molto più difficile farla atterrare e non andare in game over;

. Cerca di far saltare la palla facendo attenzione a che non vada troppo in alto: sarebbe molto più difficile farla atterrare e non andare in game over; Unbloack Me Free . Questo puzzle game ha 4 modalità di gioco diverse ed oltre 4000 livelli. Devi cercare di liberare dei blocchetti di legno incastrati tra di loro;

. Questo puzzle game ha 4 modalità di gioco diverse ed oltre 4000 livelli. Devi cercare di liberare dei blocchetti di legno incastrati tra di loro; Happy Glass . Tra i migliori rompicapo offline, c’è questo titolo che sta letteralmente spopolando smartphone Android ed iOS. Devi cercare di utilizzare la tua intelligenza per riempire il bicchiere fino al livello richiesto, semplicemente disegnando una linea con una matita;

. Tra i migliori rompicapo offline, c’è questo titolo che sta letteralmente spopolando smartphone Android ed iOS. Devi cercare di utilizzare la tua intelligenza per riempire il bicchiere fino al livello richiesto, semplicemente disegnando una linea con una matita; Bubble Blast . Gioco di pazienza interminabile, Bubble Blast ti catturerà sin dal primo livello. Devi cercare di far esplodere tutte le bolle attraverso una reazione a catena per eliminarle;

. Gioco di pazienza interminabile, Bubble Blast ti catturerà sin dal primo livello. Devi cercare di far esplodere tutte le bolle attraverso una reazione a catena per eliminarle; The Room. Se cerchi giochi offline gratis e che mettano alla prova la tua intelligenza, devi provare almeno una volta The Room. Questo rompicapo in 3D è pieno di enigmi realistici e che ti coinvolgono in meccanismi di precisione certosini.

Strategia e Giochi di Ruolo non online

Non tutti sanno che è possibile divertirsi con giochi di strategia e GDR senza attivare il WI-FI ed i gigabyte del proprio telefono. Sono tanti i videogames di questo genere per tablet e smartphone pronti per essere scaricati sul tuo dispositivo. Ecco la nostra selezione dei migliori role-playing game offline: