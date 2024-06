I migliori siti per vedere serie TV e film online in Italia

Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com

Per vedere film e serie TV in streaming in Italia è possibile utilizzare diversi siti web (o le relative app per smartphone, tablet e Smart TV). Le opzioni sono davvero tante: alcuni siti sono completamente gratuiti mentre altri prevedono l’attivazione di un abbonamento oppure l’acquisto o il noleggio dei contenuti. Ecco quali sono le piattaforme di streaming di riferimento per gli utenti italiani.

RaiPlay

Con RaiPlay è possibile accedere alla programmazione Rai in streaming oltre che a un catalogo ricco di contenuti (film, serie TV e molto altro) da guardare on demand. L’accesso alla piattaforma della Rai è completamente gratuito. A supportare il servizio ci sono le interruzioni pubblicitarie.

Netflix

Con Netflix, piattaforma di streaming più utilizzata al mondo, è possibile accedere a un ricchissimo catalogo di contenuti da guardare in streaming. Per l’accesso alla piattaforma è necessario attivare un nuovo abbonamento a Netflix, scegliendo tra le tre opzioni disponibili.

Disney+

Disney+ è la piattaforma di streaming di Disney e si caratterizza per una struttura simile a quella di Netflix, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese e con la possibilità di optare anche su abbonamenti annuali per l’accesso ai contenuti. Il catalogo è ricchissimo di esclusive, con film, serie TV, programmi per bambini e documentari accessibili direttamente in streaming.

Amazon Prime Video

Prime Video è la piattaforma di streaming di Amazon ed è dotata di un ricco catalogo di film e serie TV oltre che di show e altri contenuti. Per accedere a Prime Video basta aver attivato un abbonamento Amazon Prime (dal costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,99 euro all’anno). I contenuti includono la pubblicità, che può essere eliminata con un’apposita opzione. Su Prime Video è possibile attivare abbonamenti ad alcuni canali aggiuntivi e acquistare o noleggiare contenuti.

Mediaset Infinity

Si tratta della piattaforma di streaming di Mediaset, con caratteristiche simili a RaiPlay. In aggiunta alla programmazione dei canali Mediaset, c’è la possibilità di attivare Infinity+, dal costo di 8,99 euro al mese, che consente l’accesso a tanti contenuti on demand, con film e serie TV disponibili in esclusiva.

Sky e NOW

Per guardare film e serie TV in streaming è possibile affidarsi anche ai servizi di Sky. Stiamo parlando di Sky Go, app disponibile su smartphone, tablet e computer per tutti gli abbonati Sky, oltre che della piattaforma di streaming NOW, caratterizzata da un sistema di Pass (Entertainment, Cinema e Sport) per l’accesso ai contenuti, a partire da 6,99 euro al mese.

Apple TV+

Disponibile con un costo di 9,99 euro al mese (ma accessibile anche con gli abbonamenti Apple One), Apple TV+ è la piattaforma di streaming di Apple e propone un buon catalogo di esclusive, con film e serie TV da guardare in streaming tramite web e le app disponibili su dispositivi Apple oltre che su Smart TV e altrie tipologie di dispositivo.

Gli altri servizi di streaming

Ci sono anche altri siti dove guardare film e serie TV in Italia. Tra questi segnaliamo Discovery+, piattaforma di streaming con tanti contenuti accessibili a partire da 2,89 euro al mese. Da notare anche la possibilità di puntare su Paramount Plus, altra piattaforma ideale per film e serie TV, con un abbonamento di 6,99 euro al mese (ma l’accesso è gratuito per i clienti Sky con il pacchetto Sky Cinema). C’è poi Chili TV che prevede la possibilità di acquisto o noleggio di film e serie TV, senza abbonamento.