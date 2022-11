A Natale si ride con Diego Abatantuono

Natale è il momento dei film romantici e di quelli commoventi, delle storie strappalacrime che ricordano allo spettatore cosa vuol dire amare, soffrire, rinunciare, mettere il bene altrui di fronte al proprio. Ma non solo. Natale – e alcuni direbbero "per fortuna!" – è anche un momento dell’anno in cui non mancano i film comici, che non prendono troppo sul serio l’atmosfera natalizia e, anzi, ne approfittano per strappare una risata a tutti. Improvvisamente Natale, in arrivo su Prime Video, rientra in questa categoria.

Improvvisamente Natale, la trama

Improvvisamente Natale è un film comico per tutta la famiglia che ha come protagonista Chiara, una bambina di 8 anni che ogni anno attende con grande trepidazione il Natale. Per lei, infatti, questo periodo dell’anno significa rivedere l’adorato nonno Lorenzo, proprietario di un albergo d’alta montagna che tradizionalmente ospita i festeggiamenti dell’intera famiglia.

Quest’anno, però, le cose rischiano di andare diversamente. È metà agosto quando Alberta e Giacomo, i genitori di Chiara, si mettono in macchina in direzione dell’albergo di montagna di Lorenzo, sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto. Il motivo della visita non è lieto: i due stanno per separarsi e, non sapendo come dare la notizia a Chiara, vorrebbero chiedere l’aiuto del nonno, convinti che se fosse lui a spiegare alla piccola i fatti, la medicina per lei potrebbe risultare meno amara.

Lorenzo è in realtà in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel ma, nonostante questo, accetta l’ingrato compito di dare la notizia della separazione alla nipotina. Prima, però, vuole regalarle un ultimo Natale felice. È Ferragosto, certo… ma che importa?

Il cast di Improvvisamente Natale

Il film, prodotto da Notorious Pictures, è diretto da Francesco Patierno, regista e sceneggiatore noto soprattutto per Pater familias (uscito nel 2003), Napoli ’44 (2016) e Il mattino ha l’oro in bocca (2008).

Nel cast c’è Diego Abatantuono, che interpreta il ruolo di nonno Lorenzo. Accanto a lui ci sono Violante Placido, Lodo Guenzi (noto soprattutto in quanto componente della band Lo Stato Sociale), Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino Frassica e Gloria Guida, che da anni non lavorava su un set. La giovanissima Sara Ciocca veste invece i panni della protagonista, Chiara.

Improvvisamente Natale: quando esce?

I film natalizi hanno iniziato a fare la loro comparsa nei cataloghi delle piattaforme di streaming già a inizio novembre e certamente non mancheranno per tutto dicembre. Improvvisamente Natale in qualche modo dà il via alle danze: il family comedy con Diego Abatantuono sarà infatti disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° dicembre 2022. Una sorta di inaugurazione ufficiale della stagione più festosa dell’anno!

