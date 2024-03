Accordo Amazon-GOG: su Luna arrivano nuovi giochi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon Luna e GOG hanno stipulato un accordo per dare vita a una “nuova” piattaforma unificata per il cloud gaming con un vasto catalogo di migliaia di titoli

Amazon ha annunciato l’inizio di una collaborazione tra Luna, il suo servizio di cloud gaming, e GOG, il celebre negozio online di videogiochi di proprietà di CD Project. Con questa partnership gli oltre 9.000 giochi del catalogo di GOG saranno disponibili anche sulla piattaforma del noto e-commerce, amplificandone notevolmente le potenzialità.

Occasione più che ghiotta per entrambe le società che puntano ad espandere la loro influenza sui gamer di tutto il mondo, andando a sfidare lo strapotere di Steam, lo store online più famoso di sempre.

Accordo GOG-Amazon, cosa sappiamo

I due colossi hanno anticipato solamente l’arrivo dei titoli di GOG nel catalogo di Amazon Luna e alcune delle novità per gli utenti che sceglieranno il servizio, ma alcuni dettagli restano ancora ignoti.

I gamer, dal canto loro, avranno ovviamente accesso a una maggiore scelta di giochi disponibili in cloud cosa che potrebbe attirare sempre più appassionati verso la piattaforma di Amazon.

Amazon Luna è arrivato in Italia da qualche mese ma, chiaramente, non ha (ancora) ottenuto il successo di altri prodotti ben più affermati come la stessa GOG, ad esempio, o l’appena citata Steam che continua a regnare nel settore (grazie anche all’arrivo di Steam Deck che ha riacceso i riflettori sulle console portatili).

Da quello che sappiamo, comunque, la nuova collaborazione diventerà effettiva “molto presto”, anche se le due aziende non hanno ancora condiviso una data certa; oltretutto, stando sempre alle prime dichiarazioni, per accedere alla propria libreria di giochi sarà sufficiente fare il login con il proprio account Luna.

Inoltre tutti i titoli nei due cataloghi saranno giocabili su entrambi i siti senza il bisogno di acquistarli nuovamente.

GOG ha anche dichiarato che tutti i giochi a disposizione potranno essere comprati direttamente da Luna, semplificando di molto la vita degli utenti che potranno fare acquistari in modo facile e veloce.

Infine, sono state annunciate anche nuove funzionalità cross-progression (per giocare su una piattaforma e mantenere i progressi di gioco anche sull’altra) e che tutti i trofei guadagnati su GOG saranno disponibili anche su Luna (e viceversa).

Cosa cambia per gli utenti

Come ben noto a tutti gli appassionati di gaming, Amazon Luna è disponibile su PC, dispositivi mobile (iOS e Android), Fire TV, tablet Fire e diverse smart TV tra cui alcuni modelli prodotti da Samsung e LG.

L’accesso a questa piattaforma è gratuito (basta avere un account Amazon) e per chi non vuole acquistare videogiochi a pagamento è possibile trovare molti giochi free-to-play con altri gratuiti disponibili per gli abbonati a Prime Gaming.

GOG, invece, può essere utilizzato unicamente su PC e per accedere occorre registrarsi e acquistare i vari giochi nel catalogo (o riscattare quelli gratuiti quando disponibili)

Con l’accordo con GOG, quello che cambia è principalmente la user experience, con gli utenti che avranno a disposizione un servizio di cloud gaming molto più immediato, disponibile su un numero maggiore di dispositivi e, chiaramente, con un elenco di titoli molto più importante.

Un bel colpo anche per gli sviluppatori che possono inserire i propri giochi anche su Amazon Luna, aumentando i ricavi, raggiungendo un pubblico decisamente più vasto.