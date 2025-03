Amazon, questo è il PC portatile da comprare subito: 80% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non poteva mancare un’offerta shock con uno sconto che supera l’80%. Il protagonista di questa promo è il PC portatile ACEMAGIC, modello poco conosciuto, ma di assoluto valore, come testimoniano le recensioni positive presenti nella pagina prodotto. Un notebook con un rapporto qualità-prezzo eccezionale e perfetto per lavorare, vedere film e serie TV e utilizzare tutti i principali programmi per la produttività. La soluzione ideale anche se stai cercando un PC per studiare o da portare all’Università (è compatto e anche molto leggero).

Come detto, a catturare l’attenzione è l’offerta disponibile su Amazon. Il merito è del doppio sconto che fa risparmiare ben 1300 euro rispetto a quello di listino, con uno sconto totale dell’80%. Non si tratta né di un errore né di una truffa: il PC viene regolarmente spedito, essendo la consegna gestita da Amazon. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, le scorte potrebbero terminare molto presto.

N.B. Il prezzo mostrato non è corretto. Bisogna accedere alla pagina prodotto e applicare il buono sconto del 15%.

PC Acemagic

PC portatile ACEMAGIC: prezzo, offerta e sconto

Se stavi cercando un PC portatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo è il modello che devi comprare oggi. Grazie all’Offerta di Primavera trovi questo portatile ACEMAGIC a un prezzo di soli 305,99 euro, con un risparmio netto rispetto a quello di listino che sfiora i 1300 euro. Lo sconto totale è dell’80%, frutto dello sconto in pagina del 79% e del coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15% che trovi in pagina e che devi "spuntare" per renderlo attivo. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del PC portatile è immediata e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni garantiti da Amazon.

PC portatile ACEMAGIC: caratteristiche tecniche

Il nome di questo PC potrebbe dirvi molto poco, ma "l’abito non fa il monaco". Infatti, si tratta di un notebook molto valido, equipaggiato con componenti di ultima generazione e che assicurano ottime prestazioni. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partendo da uno degli elementi più importanti. Il PC portatile ACEMAGIC è dotato di uno schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione e che assicura immagini definite e con colori brillanti. Perfetto per film, serie TV e per lavorare a documenti e presentazioni. Le cornici sono praticamente assenti, il che lo rende anche compatto e leggero, ideale da portare con sé nello zaino. Prestazioni assicurate dal processore Intel con a supporto 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 512 gigabyte. Di certo non avrai problemi nel salvare documenti e nell’installare programmi.

Non manca la fotocamera frontale con cui poter fare videochiamate di lavoro anche mentre sei in viaggio. Ottima la connettività grazie alla porta HDMI per collegare un secondo monitor e alle varie porte USB. La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi grazie alla capacità elevata. Insomma, un PC completo e che oggi trovi a un prezzo stracciato.

